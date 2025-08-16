Tétine pour adulte : cette nouvelle tendance venue de Chine n'est pas sans conséquences pour les dents

Les adultes utilisant des tétines affirment ressentir une réduction du stress. Ces objets colorés peuvent se vendre jusqu’à 60 euros sur Internet.

Un objet de mode ou une tétine aux réels bienfaits ? Depuis quelques semaines, les tétines ne se vendent plus seulement aux enfants mais aussi aux adultes. Cette tendance venue de Chine est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Les acquéreurs n’en démordent pas : pour eux, ces tétines ont de véritables effets bénéfiques, ce qui n’est pas l’avis des dentistes ni des psychologues.

Une solution pour arrêter la cigarette et lutter contre l’anxiété ?

Sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes vantent les mérites de ces objets. Le South China Morning Post relaie certains témoignages. On peut y lire que les tétines sont de «haute qualité», ou encore que c’est «formidable pour m’aider à arrêter de fumer». Sucer une tétine pour adulte permettrait de mieux dormir et réduirait le stress. Un internaute a même affirmé qu’en cas de pression au travail, l’objet lui procurait un «sentiment de sécurité».

L’engouement est tel que plusieurs milliers de tétines pour adultes se vendent chaque mois, selon le média chinois. Le prix de ce nouvel anti-stress ? Entre 10 et 500 yuans, soit un peu plus d’un euro à près de 60 euros.

Pour d’autres, acheter une tétine est simplement un moyen de se replonger dans leurs souvenirs d’enfance. Tayeb Hamdi, médecin chercheur en politiques et systèmes de santé, voit dans cette mode une forme «d’infantilisation» des adultes. La tétine serait devenue un moyen de «faire face à une réalité perçue comme instable, anxiogène et difficile à affronter», explique-t-il au quotidien suisse Le Matin. Le phénomène est amplifié par les réseaux sociaux, qui contribuent à normaliser ce type de consommation.

Des risques bucco-dentaires

Pourtant, des conséquences physiques existent à mâcher et sucer une tétine à l’âge adulte. Si leur efficacité est avérée pour les enfants, elles seraient nocives pour les dents des adultes. L’orthodontiste Ben Winters en détaille les risques dans le Washington Post. «Il y a une raison pour laquelle nous ne buvons pas au biberon ni ne suçons de tétine à l’âge adulte (…). Cela perturbe la déglutition et la mastication», critique-t-il.

«Si nous continuons à sucer des tétines ou des biberons à l’âge adulte, nous développons ce qu’on appelle une morsure ouverte. Il faudra alors recourir à un appareil dentaire pour corriger le problème», prévient-il.

Pour l’instant, l’usage semble se limiter surtout à la sphère privée. Les médecins, eux, conseillent de privilégier des alternatives comme le chewing-gum ou les sucettes sans sucre.