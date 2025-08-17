«Des jets pouvant dépasser les 20 mètres» : qui sera le champion du monde de lancer de charentaise ce dimanche ?

Le championnat du monde de lancer de charentaise se tient ce dimanche dans le village d’Augignac (Dordogne). L’occasion pour les participants de tenter de battre le record, établit à 26,40 mètres.

Une compétition sérieuse, le tout dans la bonne humeur. Ce dimanche, le jardin public du village d’Augignac, en Dordogne, se transforme en terrain officiel pour le championnat du monde de lancer de charentaise.

Les règles de ce sport sont strictes. Chaque concurrent doit maintenir son pied droit au sol lors du lancer. Aucun élan n’est autorisé lors de ce geste. A noter que les rebonds sont comptés, si la chaussure reste dans la zone fixée par la compétition.

Les organisateurs de championnat ont d’ailleurs fait savoir que certains lancers pouvaient même dépasser «les 20 mètres». Pour rappel, le record du lancer de charentaises est de 26,40 mètres. Celui-ci date de 2021, lors des mondiaux à La Rochette (Seine-et-Marne).