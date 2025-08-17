Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

«Des jets pouvant dépasser les 20 mètres» : qui sera le champion du monde de lancer de charentaise ce dimanche ?

Le record du lancer de charentaises n'a pas été battu depuis 2021. [GEORGES GOBET / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le championnat du monde de lancer de charentaise se tient ce dimanche dans le village d’Augignac (Dordogne). L’occasion pour les participants de tenter de battre le record, établit à 26,40 mètres. 

Une compétition sérieuse, le tout dans la bonne humeur. Ce dimanche, le jardin public du village d’Augignac, en Dordogne, se transforme en terrain officiel pour le championnat du monde de lancer de charentaise. 

Les règles de ce sport sont strictes. Chaque concurrent doit maintenir son pied droit au sol lors du lancer. Aucun élan n’est autorisé lors de ce geste. A noter que les rebonds sont comptés, si la chaussure reste dans la zone fixée par la compétition. 

Sur le même sujet Championnat du monde de lancer de menhir : qui sera le nouvel «Obélix» dans l'irréductible village breton de Guerlesquin ? Lire

Les organisateurs de championnat ont d’ailleurs fait savoir que certains lancers pouvaient même dépasser «les 20 mètres». Pour rappel, le record du lancer de charentaises est de 26,40 mètres. Celui-ci date de 2021, lors des mondiaux à La Rochette (Seine-et-Marne).

InsoliteDordogne

À suivre aussi

«Un véritable prodige» : une fillette de 10 ans bat un grand maître des échecs âgé de 60 ans, une première
«Des lapins Frankenstein» : victimes du papillome de Shope, cette espèce voit des cornes pousser
Royaume-Uni : un perroquet bavard permet à la police de démanteler un réseau criminel

Ailleurs sur le web

Dernières actualités