«On a des stages de clochardisation» : quand les espions de la DGSE se font passer pour des sans-abris

Parmi les différentes couvertures utilisées par les agents de la DGSE, une particulièrement insolite a été évoqué par un ancien espion, invité sur le plateau du média LEGEND : se faire passer pour un SDF. Une option prise très au sérieux par les services de renseignements français, qui forment même leurs agents à se «comporter comme des clochards».

Les espions sont plus près de nous qu'on ne le pense. Jack Beaumont, de son pseudonyme, est un ancien espion de la DGSE, les services extérieurs français. Invité sur le plateau de Guillaume Play : LEGEND, il s'est livré sur son passé d'agent infiltré et a fait de surprenantes révélations quant aux méthodes utilisées par les renseignements.

Parmi ces dernières, on en retrouve une plutôt insolite, qui consiste à se faire passer pour un SDF, afin de surveiller une adresse, ou un lieu en particulier. «Les SDF sont assez territoriaux, peu importe le pays, il faut donc arriver à se faire accepter par le groupe de clochard du coin», a-t-il affirmé. Il poursuit en louant l'efficacité de cette technique, qui permet de rester devant un endroit pendant «une nuit, ou plusieurs jours», sans éveiller les soupçons.

Des «stages de clochardisations»

Être un sans-abri crédible n'est pas une mince affaire, raison pour laquelle il faut s'y préparer : «On a des stages de clochardisations, où on apprend à être un clochard», confesse Jack Beaumont. Chaque détail compte dans la création du personnage, allant de son histoire personnelle, qui l'a mené à la rue, à son comportement sur place.

@legend Agent de la DGSE : "On a des stages pour apprendre à devenir des clochards" L'interview complète est sur YouTube et en podcast sur toutes les plateformes #legend#legendmedia#guillaumepley♬ original sound - LEGEND

Une identité entière doit être façonnée, incluant de faux parents, de faux amis, de faux réseaux sociaux, témoignant d'une vie passée... Chaque détail compte. C'est une méthode bien plus populaire qu'on ne le croit, car «on ne va pas se méfier du gars qui dort en bas», comme l'explique l'ancien espion.

À présent retiré des rangs des renseignements français et installé à Sydney, en Australie, Jack Beaumont témoigne de ses années d'espion dans des ouvrages mêlant fictions et réalité. Du SDF en bas de chez vous, à votre facteur, en passant par votre banquier et peut-être même la personne avec qui vous partagez votre vie, absolument toute identité peut en réalité être la couverture d'un agent infiltré.