«Ma grand-mère ne peut plus payer l’amende de 16.000 dollars» : 82 ans plus tard, elle rend un livre emprunté à la bibliothèque

Au Texas, une femme rend un livre à une bibliothèque avec 82 ans de retard. Le livre avait été emprunté par sa grand-mère en juillet 1943, et l'amende à laquelle cette dernière s'expose s'élève aujourd'hui à 16.000 dollars, soit plus de 13.000 euros.

Mieux vaut tard que jamais. Une bibliothèque au Texas a récupéré un livre emprunté il y a 82 ans, en juillet 1943. La femme qui l'a rapporté a affirmé l'avoir retrouvé dans les affaires de sa grand-mère, Maria del Socorro Aldrete Flore, qui se l'était procuré alors qu'elle travaillait à l'ambassade américaine, au Mexique.

L'ouvrage en question est un exemplaire de «Your Child, His Family and His Friends», que l'on doit à la conseillère familiale et relationnelle Frances Bruce Strain. En vue de son excellente conservation, il sera exposé jusqu'à la fin du mois d'août à la bibliothèque centrale de San Antonio et sera vendu au profit d'une œuvre caritative par la suite.

Une amende de 16.000 dollars

Toutefois, ce retard aurait dû coûter très cher à la fautive, si celle-ci n'était pas décédée entre temps. En effet, si dans les années 1940, l’amende s’élevait à 300 dollars par jour de retard, avec le calcul de l’inflation, cela représenterait aujourd’hui plus de 16.000 dollars, soit environ 13.600 euros.

Heureusement pour la petite fille de Maria del Socorro Aldrete Flore, la bibliothèque a aboli les frais de retards depuis 2021, un soulagement qu'elle a tourné à l'ironie dans une lettre, relayée par CSB news. «Espérons qu’il n’y ait pas d’amende à payer, car ma grand-mère ne peut plus la régler», a-t-elle plaisanté.

Aussi fou que cela puisse paraître, ce retard faramineux n'est pas un record. Ce titre revient à la bibliothèque de Cambridge, qui a vu un livre lui être retourné en 1956, alors qu'il avait été emprunté en 1668, soit 288 ans plus tôt.