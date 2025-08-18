Elle vole pour 15 centimes d'eau dans un arrosoir, la police allemande ouvre une enquête criminelle

À Spaichingen, dans le Bade-Wurtemberg, la police a enquêté sur le vol d’eau de pluie commis par une femme de 51 ans au détriment de son voisin. L’affaire a suscité de vives réactions en Allemagne, compte tenu de la valeur dérisoire du butin.

Une histoire qui ressemble à une plaisanterie, mais qui est bien réelle. Dans cette petite ville du sud-ouest de l’Allemagne, proche de la frontière suisse, une femme de 51 ans est poursuivie pour avoir dérobé de l'eau de pluie dans le récupérateur de son voisin pour une valeur d'environ 15 centimes. Comme le rapporte SWR, la police allemande a pris l’affaire très au sérieux.

Le 25 juillet 2025, «peu avant 4 heures du matin, elle a traversé la rue en courant avec deux arrosoirs, est entrée dans la propriété et s’est servie d’environ 40 litres d’eau de pluie fraîche. Lors de sa deuxième sortie, elle s’est même cachée derrière une benne à ordures au passage d’une voiture. Apparemment, elle ne voulait pas que sa sortie nocturne soit découverte», détaille la police de Constance dans un communiqué qui a fait grand bruit.

Cette histoire cacherait-elle un conflit entre voisins ?

Sous la publication de la police, les internautes se sont déchaînés. Sur Facebook, le post a recueilli près de 270 commentaires en quelques jours. Certains ironisent sur le temps consacré à une enquête pour un préjudice si faible, d’autres proposent avec humour de remplir gratuitement des arrosoirs pour éviter de tels incidents.

La police, de son côté, rappelle le principe : «même si le préjudice financier est négligeable, s’emparer du bien d’autrui constitue un vol. Car une fois dans le tonneau, l’eau n’appartient plus au ciel, mais à son propriétaire». Autrement dit, la pluie reste un bien commun tant qu’elle n’est pas collectée, mais devient propriété privée une fois stockée.

En plus du vol, la femme est accusée d’intrusion. Les raisons de son geste n’ont pas encore été établies et elle devra s’expliquer si un procès a lieu.

Même si les faits sont avérés, une condamnation n’est pas certaine. Selon SWR, le parquet pourrait classer l’affaire sans suite, compte tenu du préjudice jugé insignifiant ou du manque d’intérêt public à poursuivre.