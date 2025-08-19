Un chat égaré, à plus de 265 km de chez lui, rentre chez son maître en BlaBlaCar

Biga s’était échappé de chez lui, attiré par la musique dans la maison voisine. Embarqué par erreur par un homme de passage, il a finalement été retrouvé par son propriétaire dans un festival à 265 km de chez lui.

Une histoire rocambolesque : celle de Biga, un chat noir, qui a été retrouvé à plus de 265 km de chez lui grâce aux réseaux sociaux.

Le 1er août 2025, Biga, un félin très sociable selon les confidences faites par son propriétaire Arthur auprès du Dauphiné Libéré, a été attiré par le bruit provenant de chez les voisins : une ferme associative qui organisait une soirée musique. Ce soir-là, l’animal s'est fait la malle.

Arthur, absent ce week-end-là, et qui avait laissé croquettes et eau à disposition, est donc rentré et découvert que son animal avait disparu.

Les jours ont passé, Arthur a attendu, espérant que son chat finirait par revenir de lui-même. Finalement, il s'est résolu à entreprendre des recherches, en interrogeant notamment le voisinage. En vain : personne n’avait aperçu Biga.

Biga retrouvé via un groupe Facebook

Quelques jours plus tard, Arthur s'est de nouveau absenté, pour assister à un festival à Fraisans, dans le Jura. Par curiosité, il a alors jeté un œil au groupe Facebook de l’événement. Et sa surprise a été totale lorsqu'il y a découvert que son chat y faisait l’objet de nombreuses publications.

Difficile de passer inaperçu quand on est un chat noir qui déambule au milieu des festivaliers. «On l’a vu partout : dans le village, sur le camping, et même dans l’enceinte du festival. Aucun doute, c’était bien lui», a confié Arthur à nos confrères.

Peu à peu, l’histoire se reconstitue. Le soir de sa disparition, Biga aurait discrètement grimpé dans le van d’un homme de passage. Arrivé dans le Jura, le félin a trouvé refuge chez un boulanger, qui l'a nourrit et hébergé quelques jours.

Grâce à la magie des réseaux sociaux, Arthur a finalement retrouvé son compagnon. Biga est alors raccompagné à la maison, en covoiturage Blablacar. Le trajet a été pris en charge par l’automobiliste qui l’avait embarqué par inadvertance.