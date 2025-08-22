Toute l’actu en direct 24h/24
«Il était parti faire son shopping» : un homme en fauteuil roulant arrêté sur une voie rapide dans les Deux-Sèvres

L’individu, aperçu en pleine voie rapide, se dirigeait tranquillement vers une enseigne de sport avec un véhicule surprenant. [© @PoliceNat79 / X]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Un homme en fauteuil roulant électrique a été intercepté sur la D611, une voie rapide limitée à 110 km/h, ce mercredi dans les Deux-Sèvres. Escorté par les motards de la police nationale, l’homme a finalement été raccompagné chez lui.

Une scène aussi insolite que dangereuse. Mercredi 20 août, des policiers ont interpellé un homme circulant en fauteuil roulant électrique, au beau milieu d’un axe limité à 110 km/h, près de Niort, dans les Deux-Sèvres.

L’individu, aperçu en pleine voie rapide, se dirigeait vers une enseigne de sport pour «faire son shopping». «À la vitesse du pas, batterie presque vide et sous les klaxons des automobilistes, l’aventure aurait pu très mal finir», ont expliqué les forces de l’ordre sur les réseaux sociaux. 

Escorté par des membres de la brigade motocycliste jusqu’au rond-point de Chaban, il a finalement été raccompagné à son domicile par un véhicule adapté.

Selon les témoignages laissés sous la publication de la police, ce n’était pas la première fois que l’homme prenait de tels risques.

fauteuil roulantDeux-SèvresPolice

