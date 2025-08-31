Toute l’actu en direct 24h/24
Boutiques, métro... Un Chinois crée un quartier miniature pour ses chats

[Capture d'écran Youtube / Xing's World 爱鼓捣的邢志磊]
Xing Zhilei, le YouTubeur chinois suivi par des millions d’internautes, a bâti pour ses animaux un univers urbain miniature qui fascine le web.

Un métro miniature avec escalator, un supermarché ou encore un spa : les félins de Xing Zhilei évoluent dans une véritable ville à leur échelle. Sur sa chaîne YouTube Xing’s World, il imagine depuis plusieurs années un véritable «quartier miniature» entièrement pensé pour ses compagnons à quatre pattes.

Ces derniers peuvent aussi se rendre au garage ou bien au encore fast-food, des lieux où chaque décor est reproduit à l’échelle féline, inspiré par les codes de la vie urbaine.

Dernière prouesse en date : une station de métro miniature, dévoilée à la mi-août, après quatre mois de travail acharné. Portes synchronisées entre le train et le quai, escalator fonctionnel, annonces sonores humoristiques destinées aux «VIP-pattes»… rien n’a été laissé au hasard.

Les images ont rapidement séduit les internautes, qui ont salué la précision des détails et ironisé sur la qualité du métro félin, parfois jugée supérieure à celle de certaines infrastructures humaines.

Un vidéaste créatif et généreux

Pour Xing, ces créations sont autant de démonstrations techniques que de déclarations d’amour à ses animaux. Les chats, mais aussi son chinchilla, arpentent ce décor fantaisiste avec un naturel déconcertant.

Le créateur va même plus loin : en dehors de ses vidéos, il a déjà construit une centaine de refuges isolés pour chats errants en 48 heures, prouvant que son inventivité ne se limite pas au divertissement.

ChineChatInsolite

