Guinness World Records : voici les 70 défis qu'il reste à battre

Pour célébrer ses 70 ans, Guinness World Records a dressé la liste des 70 défis toujours invaincus, des exploits que personne n’a encore réussi à dépasser. Ces défis couvrent des domaines variés, du sportif à l’artistique, en passant par des performances insolites qui défient l’imagination.

Même après 70 ans d’exploits incroyables, certains records restent inégalés. Le 27 août dernier, pour célébrer cet anniversaire, le Guinness World Record a révélé certains de ses records encore invaincus, mettant au défi quiconque saura surpasser les exploits précédemment réalisés et ainsi apparaître dans l’édition 2026 du livre.

«J’ai hâte de voir la suite», a déclaré Craig Glenday, le rédacteur en chef du célèbre ouvrage aux 155 millions d’exemplaires vendus dans plus de 40 langues. Selon lui, le monde a profondément changé ces dernières années et observer ces transformations à travers le prisme des records offre une perspective unique. «Rencontrer des personnes inspirantes et mettre en lumière leurs réalisations est un privilège. L’avenir s’annonce passionnant», a-t-il souligné dans un communiqué.

Une liste longue et surprenante

Mais alors que faire pour en être ? Les 70 défis sont répartis en sept catégories : vitesse, puissance, précision, passion, patience, moins de 16 ans et avec un ami. On y retrouve, par exemple, le 400 mètres les plus rapides en palmes de natation, le temps le plus rapide pour retourner 10 bouteilles d’eau, le plus grand nombre de canettes écrasées avec le pied en une minute, invaincu depuis plusieurs décennies, la plus longue chaîne de trombones en une minute ou trois minutes, la pyramide de cartes à cinq étages construite le plus rapidement possible.

Parmi les autres records qui n'ont pas encore été surpassés : pousser une orange sur 100 m avec le nez, garder un verre d’eau en équilibre sur la tête, réaliser le plus de coups droits/revers alternés en tennis contre un mur en 30 secondes, ou encore faire le plus grand nombre de baisers en 30 secondes. La liste est longue et parfois surprenante.

Si vous voulez tenter votre chance, il suffit de remplir le formulaire pour le défi choisi et peut-être inscrire votre nom dans le prochain Guinness World Records, qui sortira en 2026.