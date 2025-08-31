Pays-Bas : le plus grand festival du monde dédié aux roux réunit des milliers de personnes

Le temps d’un week-end, plusieurs milliers de personnes à la chevelure flamboyante se sont retrouvées dans le sud des Pays-Bas pour le «Roodharigendag», un rendez-vous convivial qui transforme ce qui fut longtemps vécu comme une singularité moquée en véritable fierté collective.

Une communauté soudée par l’expérience du rejet. Né il y a vingt ans, le festival des roux rassemble chaque année à Tilburg des visiteurs venus de plus de 80 pays. Durant trois jours, concerts, cours de yoga, séances de maquillage ou prises de vue rythment la rencontre, dont l’un des temps forts reste la photo de groupe réservée exclusivement aux participants naturellement roux.

Pour Luna Bakker, 29 ans, assistante sociale, l’événement est devenu un rendez-vous incontournable : «Cela fait quinze ans que je viens. Je voulais voir ce que ce serait de ne pas se démarquer et de rencontrer des gens comme moi. Et puis j’ai rencontré toutes ces personnes formidables, maintenant c’est comme une famille.»

Beaucoup de festivaliers évoquent un parcours marqué par le harcèlement. Liam, 24 ans, chauffeur routier, confie : «J’ai été victime de moqueries pas mal de fois dans ma vie. Je pense que ça m’a rendu plus fort, mais ce n’est jamais une expérience agréable.»

D’une annonce dans un journal à un rendez-vous international

L’histoire du «Roodharigendag» commence en 2005 lorsque Bart Rouwenhorst, peintre amateur néerlandais, publie une petite annonce pour recruter quinze modèles roux. Il recevra finalement 150 réponses et décide alors de réunir ces volontaires pour une photo de groupe. L’initiative se transforme ainsi en tradition annuelle, puis en festival d’ampleur internationale.

Vingt ans plus tard, l’événement attire des participants de tous âges, du nourrisson de deux semaines à l’octogénaire. Parmi eux, Daniel Smith, 37 ans, venu spécialement des États-Unis : «Enfant, j’ai été beaucoup harcelé à cause de mes cheveux. Mais en grandissant, les gens me disent : ‘Oh, tes cheveux sont si beaux, tu es si mignon’.». Les temps changent.

Ouvert à tous, mais centré sur la mise en valeur de la singularité rousse, le festival a réussi à transformer une différence souvent stigmatisée en une source de fierté partagée et en un moment de fraternité joyeuse.