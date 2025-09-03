«Un seau rempli d’argent» : la gendarmerie lance un avis de recherche après cette incroyable découverte

La gendarmerie du Puy-de-Dôme a lancé un avis de recherche, afin de retrouver le propriétaire d’un seau rempli d’argent, découvert le 27 août dernier à Clermont-Ferrand.

Une enquête pour le moins peu commune. Ce lundi, la gendarmerie du Puy-de-Dôme a diffusé un avis de recherche afin de retrouver le propriétaire... d’un seau. Celui-ci suscite l'intérêt particulier des forces de l’ordre, du fait qu’il comporte à la fois des bonbons, mais aussi de l’argent.

En effet, l’objet a été découvert le 27 août dernier à Clermont-Ferrand, place de Verdun, avec plusieurs centaines d’euros à l’intérieur. «Un petit seau orange, avec une importante somme d’argent en numéraire, recherche son riche propriétaire», peut-on lire sur l’avis de recherche de la gendarmerie, qui a assuré qu’il ne s’agissait pas d’une blague.

Une enquête en cours

Afin d’identifier la provenance de cette somme d’argent, une enquête a été ouverte. Celle-ci devrait permettre d’apprendre s’il s’agit d’économies ou de liquidité émanant d’un trafic quelconque.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont cru à une farce. «Ce n’est pas une blague du 1er avril ni de l’ironie, une somme d’argent a bien été retrouvée», ont rappelé les forces de l’ordre à nos confrères de France 3.