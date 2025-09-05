États-Unis : des sœurs siamoises auraient accueilli un bébé

Des sœurs siamoises américaines, anciennes stars de téléréalité, auraient accueilli un nouveau-né. L'une d'elles est en effet mariée, alors que l'autre reste célibataire.

Abby et Brittany Hensel sont connues dans l’ensemble des États-Unis : ces deux sœurs siamoises ont fait l’objet de plusieurs documentaires entre 2003 et 2012, partageant leur quotidien de jeunes adolescentes, jointes à la colonne vertébrale. Aujourd’hui âgées de 35 ans, les deux femmes ont refait la une des médias américains lorsqu’elles ont été photographiées avec un porte-bébé.

En effet, selon le média The Sun, les deux femmes auraient accueilli un nouveau-né, dont le sexe reste secret. Elles ont ainsi été aperçues à la fin du mois d’août amenant le bébé dans l’école où elles travaillent, pour rencontrer leurs collègues.

«Elles ont l’air extrêmement fatiguées mais avaient l’air heureuses de voir leurs collègues», a affirmé un témoin, sous couvert d’anonymat, au quotidien américain. «Elles ont parfois eu des difficultés avec le porte-bébé», a ajouté la même source.

Les deux sœurs contrôlent chacune un bras et une jambe, une bonne coordination motrice est donc primordiale pour les jeunes femmes.

Un TikTok vague

Pour l’instant, les deux américaines n’ont pas confirmé la rumeur d’une quelconque grossesse, comme le note le New York Post, et TMZ.

Conjoined Twins Abby and Brittany Hensel Address 'Blessed' Newborn Baby Pics https://t.co/D9Lhv4HAHlpic.twitter.com/6raUtSe2h7 — TMZ (@TMZ) September 3, 2025

Néanmoins, sur leur compte TikTok, les sœurs siamoises ont publié un montage des photos prises par les paparazzis, accompagnées du «hashtag» «#Blessed» («bénies», en français).

Après des années passées avec des caméras de téléréalité, les deux femmes gardent aujourd’hui leurs vies privées secrètes. Ainsi, Abby Hensel a attendu l’année dernière pour annoncer son union en 2021 avec Josh Bowling, un vétéran et infirmier. Britanny Hensel, elle, reste célibataire.

«Ces organes fonctionnent pour elles»

Il faut évidemment rester prudent : «L’identité de la mère légale n’a pas été confirmée, et il est possible qu’elle (Abby Hensel) ait eu recours à une mère porteuse ou qu’elle ait adopté l’enfant, si celui-ci est le leur», a ajouté le Sun. D’autant plus qu’une grossesse peut présenter des risques pour les sœurs.

Néanmoins, la question d’une grossesse avait déjà été posé à la mère des jumelles, Patty Hensel, dans un documentaire au début des années 2000. «Cela pourrait marcher, puisque ces organes fonctionnent chez elles», avait-elle avancé.

Britanny Hensel avait alors affirmé : «Nous serons mères». «Mais nous n’avons pas encore réfléchi à comment cela allait se passer».

Les deux femmes, actives, travaillent comme professeurs pour des élèves de CM2, mais ne gagnent qu’un seul salaire.