«Il a du regagner la côte à la nage» : flambant neuf, son yacht chavire en 15 minutes (vidéo)

Alors qu'il venait d'être mis à l'eau au large de la Turquie ce mardi, un yacht de 24 mètres s'est couché sur le flanc, avant de sombrer, obligeant son propriétaire et les membres d'équipage à regagner la côte à la nage.

Aussitôt baptisé, aussitôt coulé. À environ 200 mètres des côtes turques, la première sortie en mer du «Dolce Vento» a viré au fiasco : moins de 15 minutes après avoir été mis à l'eau pour être testé en conditions réelles, le yacht flambant neuf a coulé ce mardi.

D'une longueur de près de 25 mètres, le majestueux bateau aurait coûté - environ - un million d'euros.

Des inspections techniques en cours

La scène, filmée sur des passants, a été relayée sur les réseaux sociaux. On peut y voir le bateau tanguer, avant de se renverser sur le côté. L'image la plus impressionnante de cette vidéo est probablement celle d'un homme, vêtu d'un gilet de sauvetage, debout sur la proue du bateau renversée, à plusieurs mètres au-dessus de la surface de l'eau.

C'est aux alentours de 14h30 que le sauvetage a eu lieu, sur la côte de Zonguldak, sur une mer calme. Outre le propriétaire du bateau, étaient présents sur le navire le capitaine et deux membres d'équipage. Pour regagner la rive, ils n'ont eu d'autre choix que de plonger et de nager jusqu'au bord. Plus de peur que de mal, tous sont indemnes, note le New York Post.

Dramatic video of a luxury yacht capsizing off Turkey’s coast has gone viral.



Footage shows the vessel tilting before sinking as passengers leap overboard. pic.twitter.com/MzWX9KvGVw — Fox News (@FoxNews) September 4, 2025

Tout juste acheminé à son propriétaire, le «Dolce Vento» aurait mal été équilibré, avec des charges inéquitablement réparties à bord. Des inspections techniques sont en cours pour déterminer les circonstances de cet accident.