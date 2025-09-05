Toute l’actu en direct 24h/24
«Un employé a été licencié» : un grand-père va chercher son petit-fils à la crèche et se trompe de bébé

C'est la mère de l'enfant confondu qui a donné l'alerte, après ne pas avoir pu récupérer son fils lorsqu'elle s'est à son tour présentée dans l'établissement. [Adobe Stock]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Un enfant a été confondu pour un autre dans une crèche australienne, alors que l'employé avait été le chercher dans une pièce peu éclairée. Une enquête a été ouverte par les autorités locales.

Une faute aux conséquences lourdes. En Australie, l'employé d'une crèche a été licencié après avoir donné le mauvais bébé à un homme venu récupérer son petit fils. C'est la mère de l'enfant confondu qui a donné l'alerte, après ne pas avoir pu récupérer son fils lorsqu'elle s'est à son tour présentée dans l'établissement.

«Je ne peux pas expliquer ce que j'ai ressenti», a-t-elle déclaré dans les colonnes du Sydney Morning Herald, après avoir réalisé que son enfant était parti avec un homme dont elle ne connaissait rien. Si elle ne lui en veut pas, elle reste remontée contre la garderie et son organisation.

L'employé «dévasté» par son erreur

D'après l'épouse de l'employé fautif, celui-ci est «dévasté» par l'erreur qu'il a commise. Il aurait confondu les deux enfants, alors qu'ils se trouvaient dans une pièce peu éclairée réservée au repos.

Sur le même sujet Australie : un pédophile reconnu coupable de 307 délits sexuels commis dans les garderies où il travaillait Lire

Les deux enfants ont fini par regagner leur foyer respectif. Une «enquête approfondie» a été ouverte, a annoncé l'Autorité de régulation de l’éducation et de la garde des jeunes enfants de Nouvelle-Galles du Sud, afin de faire la lumière sur cet «incident extrêmement préoccupant et grave».

