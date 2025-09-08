«Le plus grand choc de ma vie» : une femme découvre qu'elle est enceinte en accouchant dans les toilettes d'un club de football 

Âgée de 29 ans, Charlotte Robinson a donné naissance à son fils Henry dans les toilettes du club de football de Lowestoft, dans le Suffolk (Royaume-Uni), alors qu’elle ignorait même être enceinte.

«Le plus grand choc de ma vie». En août dernier, Charlotte Robinson, une Britannique de 29 ans, a donné naissance à son fils dans les toilettes d’un club de football de Lowestoft, dans le Suffolk (Royaume-Uni). Et fait encore plus incroyable : la jeune femme de 29 ans ignorait totalement qu’elle était enceinte.

Originaire de Bradwell, près de Great Yarmouth, dans le Norfolk, Charlotte Robinson a confié à la BBC que rien ne laissait présager une grossesse : «Je ne le sentais pas bouger. Il n’y avait rien de différent», a-t-elle expliqué. Mais après la fin du match de football, elle a ressenti une soudaine pression ressentie et a dû se précipiter aux toilettes.

Une fois assise, elle a tout de suite senti que quelque chose n’allait pas. «Je me suis dit : "Attends une minute, je sais ce que c'est que ce sentiment". J'ai rapidement vérifié et j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'aurait pas dû être là».

Baby makes shock arrival in football club toilet https://t.co/m3WoMFP5qt — BBC News (UK) (@BBCNews) September 8, 2025

Après avoir ressenti le besoin de pousser, Charlotte Robinson a aperçu la tête de son fils. Elle l’a rapidement sorti des toilettes avant de tenter de contacter sa famille, mais le signal téléphonique était mauvais.

«J’essayais d’appeler mon mari ou ma belle-mère pour qu’ils viennent m’aider, en pensant que quelqu’un allait bien finir par décrocher», a-t-elle raconté. Finalement, sa belle-mère Miranda est parvenue à la rejoindre.

«Surréaliste mais incroyable», témoigne le père

Cette dernière a décrit la scène comme étant «un chaos total» : «Je me demandais si le bébé était encore en vie, car il paraissait si petit», a-t-elle confié. Parallèlement, la jeune maman a enveloppé son nouveau-né dans un maillot de football de l’équipe de Lowestoft.

M. Robinson, tout jeune père, a décrit cette journée, et la naissance de son fils, comme «surréalistes mais incroyables». «Tout ce que je peux dire, c’est que j’ai très vite dégrisé en entendant un petit bonhomme pleurer».

De son côté, sa femme a confié qu’elle ne « pourrait plus imaginer [sa] vie sans [son fils], même si ce dernier n’était absolument pas prévu au programme.

Le Dr Jenkins, du campus Anglia Ruskin de Chelmsford, interrogé par la BBC, a rappelé que Charlotte Robinson n’était pas un cas isolé. «Nous recevons beaucoup de femmes surprises, qui ne se rendent pas compte qu’elles sont enceintes avant la naissance», a-t-elle expliqué.

Chaque année, environ 2.500 femmes au Royaume-Uni seraient concernées par un déni de grossesse. Le principal risque, souligne la spécialiste, est l’absence de soins prénataux. «En général, une fois que le bébé est né, il faut procéder à un examen médical pour s’assurer qu’il est en bonne santé», a-t-elle rappelé.