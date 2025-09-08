«Mais où est Tunis ?» : deux Américaines, voulant aller «to Nice», se retrouvent par erreur dans la capitale de la Tunisie

Brittney Dzialo, une touriste américaine, et son amie ont atterri, samedi 6 septembre, à Tunis, la capitale de la Tunisie, alors qu’elles voulaient se rendre à Nice (Alpes-Maritimes). Leurs mésaventures, publiées sur TikTok, ont récolté plus de 20 millions de vues.

Un quiproquo qui leur a coûté cher. Dans plusieurs vidéos TikTok, l’Américaine Brittney Dzialo et son amie racontent leurs mésaventures qui durent depuis samedi 6 septembre. Ce jour-là, les deux jeunes femmes s’apprêtaient à se rendre à Nice, dans les Alpes-Maritimes, depuis l’aéroport Fiumicino de Rome.

Seulement voilà, la barrière linguistique leur a causé quelques ennuis. En effet, après avoir raté leur premier avion, Brittney Dzialo et son amie, parlant en anglais, ont demandé à l’aéroport de leur trouver un second vol afin de se rendre «to Nice», ou «à Nice» en français.

A leur grande surprise, les deux jeunes femmes ont embarqué dans un avion de la compagnie tunisienne Tunisair à destination de «Tunis», capitale de la Tunisie. Et c’est en posant la question à une passagère et à une hôtesse de l’air que les deux Américaines ont constaté que l’appareil n’allait pas rejoindre leur destination finale, ni même le sol français.

«Tunis, en Afrique»

«Mais où est Tunis ? Où est la Tunisie ?», se sont demandées Brittney Dzialo et son amie, ignorant que ce pays du Maghreb se trouvait en Afrique et pensant que le continent serait «un pays». «Le moment où on s'est rendu compte qu'on était sur le mauvais vol vers Tunis, en Afrique, et non vers Nice, en France», a écrit l'Américaine sur la plate-forme TikTok.

Une fois arrivée à l’aéroport de Tunis-Carthage, les voyageuses se sont adressées aux agents au sol, leur racontant leur mésaventure et demandant à ce qu’elles soient embarquées «le plus rapidement possible» dans un avion à destination de Nice.

Finalement, et d’après les dernières vidéos publiées par Brittney Dzialo ce lundi 8 septembre, les deux Américaines ont pu rejoindre le sol français après avoir trouvé un vol, assuré par la compagnie aérienne Tunisair, à destination de Nice. Leurs vidéos ont réuni plus de 20 millions de vues sur la plate-forme TikTok.