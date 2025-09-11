Mars : la découverte de roches «signe le plus clair» à ce jour d'une vie ancienne sur la planète rouge, selon la Nasa

Selon les scientifiques, les tâches prélevées sur la planète Mars en juillet 2024 pourraient potentiellement être la preuve d’une vie ancienne. Mercredi 10 septembre, la Nasa a confirmé ces hypothèses. D’autres analyses sont à venir.

Sommes-nous seuls dans l’univers ? En tout cas, il semblerait que la planète Mars ait été habitée autrefois, ont affirmé mercredi 10 septembre des scientifiques de la Nasa. En témoignent les roches colorées et tachetées prélevées à la surface de la planète rouge, qui offrent les indices parmi les plus sérieux à ce jour d’une ancienne forme de vie.

After a year of scientific scrutiny, a rock sample collected by the Perseverance rover has been confirmed to contain a potential biosignature. The sample is the best candidate so far to provide evidence of ancient microbial life on Mars. https://t.co/0BAO1dhMG8pic.twitter.com/JsOXgrNDmY — NASA Mars (@NASAMars) September 10, 2025

«On ne voit pas d’autres explications», a justifié l’administrateur par intérim de la Nasa Sean Duffy, selon les informations de l’AFP. Et de renchérir : «Ce pourrait donc très bien être le signe de vie le plus évident jamais trouvé sur Mars».

Une activité microbienne ?

D’après les collectes du rover Perseverance effectuées dans un lac asséché en juillet 2024, l’aspect moucheté des échantillons ouvre la possibilité qu’il soit le résultat de réactions chimiques. Cette trouvaille a piqué l’intérêt des chercheurs. Car si ces caractéristiques proviennent d'une activité microbienne qui donne naissance à des minéraux, comme cela se produit sur la Terre, alors il s'agit d'un indice de vie sur Mars.

Selon Nicky Fox, une autre responsable de la Nasa, «c'est un peu l'équivalent de voir des restes de repas fossilisés qui ont peut-être été excrétés par un microbe». Sur Terre, cette sédimentation est souvent le produit de réactions de boue et de matière organique, une possible «biosignature», et donc un possible signe de vie, explique l'auteur principal de l'étude de la Nasa Joel Hurowitz.

Des résultats «enthousiasmants»

Deux minéraux ont notamment été identifiés : la vivianite et la greigite. Sur la planète Terre, la vivianite est souvent rencontrée dans des sédiments, des tourbières et autour de matières en décomposition, tandis que la greigite peut être produite par des formes de vie microbienne.

Les chercheurs auront besoin d’analyser en personne les échantillons pour mieux comprendre si c’est une activité microbienne qui avait engendré ces indices. Pour l’heure, les résultats sont «enthousiasmants», se félicite Joel Hurowitz.