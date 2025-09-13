«Autant l’annoncer à toute la Terre» : une RH se plante et envoie un mail de refus groupé à 340 candidats

Ce jeudi 11 septembre, une centaine de personnes ayant candidaté à un CDD ont reçu un mail de refus groupé de la part d’une responsable des ressources humaines de Toulouse… qui a oublié d’utiliser la fonctionnalité «copie cachée». Résultat : les adresses e-mails des candidats étaient visibles.

Une situation embarrassante. À l’heure où le taux de chômage atteint 7,5% en France au 2e trimestre de 2025, certains secteurs sont beaucoup plus prisés que d’autres. Par conséquent, trouver un travail peut s’avérer être une tâche, pour le moins, difficile. Néanmoins, la recherche d’emploi peut également offrir des moments insolites. C’est l’expérience qu’ont vécue 340 candidats jeudi 11 septembre dernier.

En effet, ceux-ci avaient adressé leur candidature pour le poste de «chargé de communication digitale» en CDD dans une entreprise toulousaine. À l’issue du processus d’embauche, ces candidats ont reçu un mail de refus groupé.

Jusque-là, rien d’inhabituel. Or, et alors que la réponse aux candidatures nécessite un minimum de confidentialité, une responsable des ressources humaines de l’entreprise en question a omis d’utiliser la fonctionnalité «copie cachée» dans son mail. Par conséquent, les adresses mail de tous les candidats étaient visibles, comme l’indiquent nos confrères d’Ouest-France.

«L’usage du champ CCI aurait été plus approprié»

Des captures d’écran des messages envoyés, y compris celui de la RH, ont en effet été publiées sur TikTok ainsi que sur la plate-forme Reddit. «Merci pour cette réponse groupée. Je me permets de vous signaler que, en mettant tous les destinataires en copie visible, vous avez partagé leurs adresses e-mail. Ce n’est ni conforme au RGPD, ni respectueux de leur vie privée. L’usage du champ CCI (copie carbone invisible : ndlr) aurait été plus approprié», a répondu un candidat.

«J’en suis à mon 18837737e refus donc autant l’annoncer à toute la Terre, je n’en suis plus à ça près. Et autant en faire un refus groupé, plus on est fous, plus on rit», a commenté un autre candidat.

L’une des personnes recalées a tout de même opté pour l’humour dans sa réponse au message groupé. «Presque autant de monde en CC que dans la file d’attente pour The Weeknd au Stade de France», s’est-elle amusée.

Un groupe WhatsApp a ensuite été créé pour rassembler les candidats refusés et, selon nos confrères d’Ouest-France, un verre a été programmé à Toulouse.