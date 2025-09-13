Autriche : trois religieuses octogénaires ont fui leur maison de retraite pour revenir dans leur couvent délabré

Sœur Bernadette, 88 ans, sœur Regina, 86 ans et sœur Rita, 82 ans, se sont enfuies de la maison de retraite où elles avaient été placées pour retourner dans leur ancien couvent, situé à Elsbethen en Autriche.

Les religieuses font le mur. Les sœurs autrichiennes Bernadette, Regina et Rita, étaient les trois dernières résidentes du couvent Kloster Goldenstein à Elsbethen. Placées dans une maison de retraite médicalisée depuis décembre 2023, les octogénaires ont fui au début du mois de septembre pour retourner vivre dans l'établissement religieux. Elles ont partagé leur joie dans un entretien accordé à la BBC vendredi 12 septembre.

«Je suis tellement contente d'être chez moi», a assuré sœur Rita, 82 ans. Avec ses deux complices, la religieuse a retrouvé le couvent Kloster Goldenstein grâce à l'aide d'anciens élèves et d'un serrurier. Si l'affaire suscite un tollé parmi les autorités ecclésiastiques autrichiennes, sœur Rita s'en fiche pas mal.

«Je me sentais toujours nostalgique à la maison de retraite», a-t-elle avoué, après avoir intégré un Ehpad à la suite de son expulsion du couvent avec les sœurs Bernadette et Rita en décembre 2023. «On ne nous a pas demandé notre avis», s'est insurgée la première, précisant : «Nous avions le droit de rester jusqu'à la fin de notre vie et ce droit a été bafoué».

Une vie entière à respecter les règles

En effet, les drôles de dames ont passé une grande partie de leur vie au château de Goldenstein, qui abrite un couvent et une école privée pour filles depuis 1877. Sœur Bernadette a fréquenté l'institut à partir de 1948, alors qu'elle était adolescente. Elle y a même fréquenté l'actrice autrichienne Romy Schneider. L'établissement scolaire, qui a accepté les garçons en 2017, est toujours en activité. C'est en 1958 que sœur Regina a rejoint le couvent, suivie quatre ans plus tard par sœur Rita.

Bernadette, Regina et Rita ont ensuite travaillé comme enseignantes à l'école pendant de nombreuses années. La religieuse Regina y a même campé le poste de directrice. Mais le nombre de religieuses a diminué au fil des années.

En 2022, le bâtiment a été repris par l'archidiocèse de Salzbourg et l'abbaye de Rechersberg, un monastère augustinien, et le prévôt Markus Grals de l'abbaye est devenu le supérieur des religieuses. C'est deux ans plus tard, au début de l'année 2024, que la communauté a officiellement été dissoute. Les sœurs restantes ont alors obtenu un droit de résidence à vie, tant que leur santé et leurs capacités mentales le leur permettent.

Mais quelques mois plus tôt, en décembre 2023, Bernadette, Regina et Rita ont été transférées dans une maison de retraite catholique. Près de deux ans plus tard, en septembre 2025, les trois religieuses ont emballé quelques affaires et sont revenues au couvent Kloster Goldenstein, aidées par un groupe d'anciens élèves et un serrurier, qui s'est occupé des loquets de leurs anciens appartements, changés au préalable. À leur arrivée, il n'y avait ni eau ni électricité. «J'ai été obéissante toute ma vie, mais c'en était trop», a affirmé sœur Bernadette.

L'état de santé «précaire» des religieuses alerte l'archidiocèse

Les autorités ecclésiastiques autrichiennes n'ont pas vu d'un très bon œil ce retour. Dans une déclaration, le prévôt Grasl a déclaré que la décision des religieuses de retourner au couvent était «totalement incompréhensible» et constituait «une escalade».

«Les chambres du couvent ne sont plus utilisables et ne répondent en aucun cas aux exigences d'une prise en charge adéquate», a-t-il alerté, ajoutant que «l'état de santé précaire» des trois religieuses signifiait qu'il «n'était plus possible pour elles de vivre de manière autonome au couvent de Goldenstein».

Le prévôt Grasl a assuré à nos confrères britanniques que la maison de retraite avait fourni à Bernadette, Rita et Regina «des soins médicaux absolument essentiels, professionnels et de qualité». Mais malgré leur santé défaillante, le souhait des religieuses de rejoindre le lieu qu'elles ont habité toute leur vie a pris le dessus.