Le député RN Emmanuel Taché de la Pagerie ne pourra plus utiliser son nom d'emprunt, après une action en justice de la vraie famille Tascher de la Pagerie

Le député RN Emmanuel Taché est sommé d’abandonner le nom «de la Pagerie», accolé à son patronyme depuis 1994. La justice a estimé ce vendredi que cela causait une préjudice à la famille Tascher de la Pagerie, dans la lignée de la première épouse de Napoléon 1er.

Un patronyme de la noblesse française de l’Ancien régime qui ne s’adopte pas si facilement. Le député RN des Bouches-du-Rhône Emmanuel Taché, qui se présente publiquement sous le nom «Taché de la Pagerie», a été prié par la justice d’abandonner le nom «de la Pagerie» qu’il avait accolé à son patronyme. Les autorités compétentes ont considéré que cela causait un préjudice à la famille Tascher de la Pagerie, selon une décision du tribunal de Lille vendredi 12 septembre.

Né en février 1975 à Montreuil (Seine-Saint-Denis) sous le nom d’Emmanuel Taché, le député RN des Bouches-du-Rhône depuis 2022 a déclaré faire l’usage du nom «Taché de la Pagerie» de manière «paisible» et «continue» depuis les années 1990. Âgé de 50 ans, c’est en 1994 qu’il a découvert et adopté ce nom, «afin de se démarquer dans le milieu professionnel dans lequel il évoluait», notamment dans les secteurs de la haute couture et de l’audiovisuel.

Les Tascher de la Pagerie l'emportent

Mais en 2022, trois descendantes de la véritable lignée de Tascher de la Pagerie ont saisi la justice, estimant que l’utilisation de leur patronyme par le député RN, sans lien familial, et notamment à des fins politiques, leur portait préjudice. Elles ont souligné que leur nom était un patronyme de la noblesse française de l’Ancien régime. En effet, les trois femmes comptent dans leur lignée la première épouse de Napoléon 1er, Joséphine de Beauharnais, née Marie Josèphe Rose Tascher de la Pagerie.

Dans un jugement rendu ce vendredi, le tribunal de Lille a noté que ce patronyme n’était «pas commun» et qu’il permettait de s’identifier directement comme un membre de la famille Tascher de la Pagerie. Les juges ont également estimé qu’en raison «de la proximité visuelle et auditive» du nom de famille «Taché» avec «Tascher», le nom «de la Pagerie», accolé à celui du député, a «pu causer une confusion auprès des tiers (…) et créer un préjudice» aux requérantes.

Le tribunal a ainsi ordonné à l’élu du Rassemblement national de cesser d’utiliser le nom «de la Pagerie» sous astreinte de 200 euros par infraction constatée, «à compter du mois suivant la signification du jugement» et de publier celui-ci sur sa page Facebook pendant 90 jours. Emmanuel Taché a, en outre, été condamné à verser 5.000 euros de dommages et intérêts aux trois descendantes de la véritable lignée de Tascher de la Pagerie. Le juge a prononcé l’exécution provisoire, c’est-à-dire immédiate. Mais pour l’heure, le quinquagénaire utilise toujours le nom d’emprunt sur les réseaux sociaux.