70 ans de Léon XIV : cousin de Catherine Deneuve, fan de baseball... Ces 5 anecdotes à connaître sur le pape

Le pape Léon XIV célèbre ce dimanche 14 septembre ses 70 ans. Le premier souverain pontife américain de l’Histoire et ancien archevêque de Chicago a vu quelques anecdotes amusantes fuiter sur sa personne. Famille célèbre, passion inattendue, prophétie d’enfance… Voici cinq informations insolites que vous n’auriez jamais pu imaginer sur le 267e pape de l'Église catholique.

Fan de baseball, et fier de l’afficher

Originaire de Chicago, Léon XIV est un supporter des White Sox, l’équipe de baseball du sud de la ville. Il n’a d’ailleurs pas hésité à afficher son attachement à ce club mythique en portant une casquette à son effigie lors d’un événement au Vatican, en juin dernier.

Il partage un ancêtre avec Éric Cantona

Au-delà du baseball, le pape possède un lien particulier avec le monde du football. Léon XIV, de son vrai nom Robert Francis Prévost, possède des origines françaises par sa lignée paternelle. Par ses origines, le chef de l’Église catholique, serait le cousin éloigné, de la légende de Manchester United, Eric Cantona. Les deux hommes partageraient un ancêtre commun entre les 12e et 15e générations, via un mariage datant de 1566.

Il a un lien de parenté avec Catherine Deneuve

Et encore une fois, ses origines françaises réservent bien des surprises. Après Cantonna, le pape Léon XIV partage un lien de parenté avec Catherine Deneuve. Selon le généalogiste Jean-Louis Beaucarnot, tous deux descendent de la famille Orange, implantée en Normandie. Un lien qui traverse les générations… et les frontières, entre une icône du cinéma français et le chef spirituel des catholiques.

Une prophétie d’enfance devenue réalité

Alors qu’il n’était qu’un écolier, une voisine aurait prédit, qu’il deviendrait, un jour le premier pape américain. Une simple intuition à l’époque, prise à la légère, mais qui s’est révélée être vraie plusieurs décennies plus tard.

Il se revendique de saint Augustin

Religieux depuis 1977, Léon XIV est membre de l'Ordre de Saint-Augustin. Il revendique une profonde filiation spirituelle avec ce père de l’Église, dont les écrits comme Les Confessions et La Cité de Dieu ont profondément influencé sa pensée. Dans ses discours, l’Évêque de Rome, aborde de nombreux thèmes de pensées de Saint Augustin comme celui du bien et du mal, de la justice et du pardon.