Deux adorables oursons filmés en train de se «battre» en Californie (vidéo)

En Californie, près du Lac Tahoe, deux bébés ours se sont adonnés à une petite épreuve de force : en confrontation, ils se sont poussés l'un l'autre en se tenant debout. Les images capturées par des caméras de piste de Storyful n'ont pas laissé les internautes insensibles.

Une véritable partie de lutte. Dans une forêt californienne, une scène animalière particulièrement adorable a été filmée. Deux petits ours se sont amusés à se battre, en se poussant tout en tenant en équilibre sur leurs pattes arrières.

Ce joli moment a été capturé par une caméra de piste placée au sein de la forêt du Lac Tahoe, à l'extrême est de la Californie, près du Nevada. Comme beaucoup d'animaux, les jeunes ours s'amusent entre eux à se bagarrer. Doté de puissantes canines, d'un sens de l'équilibre rare et d'une force redoutable, l'ours brun est un prédateur dangereux.

Two adorable bear cubs were caught on camera having a wrestling match in California near Lake Tahoe. pic.twitter.com/5TGjxJa815 — ABC News (@ABC) September 18, 2025

Dans cet Etat américain, on compte entre 65.000 et 80.000 ours bruns. Des chiffres en forte hausses depuis plusieurs dizaines d'années. A l'image de cette fratrie filmée, les mères de cette espèce peuvent donner naissance à une portée allant de 1 à 3 oursons, pesant chacun 300 grammes à la naissance.