Le grimpeur français Titouan Leduc arrêté alors qu'il escaladait à mains nues le plus haut gratte-ciel de l'UE

Titouan Leduc est un habitué de l'escalade de gratte-ciel. Il avait grimpé en 2021 la tour Montparnasse à Paris. [Wojtek RADWANSKI / AFP]
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le

À Varsovie, le Vosgien de 24 ans a grimpé, samedi 27 septembre, à mains nues et sans protection la Varso Tower, le plus haut gratte-ciel de l'Union européenne. En illégalité, Titouan Leduc a été arrêté par la police lors de l'escalade.

Varso Tower culmine à 310 mètres au-dessus de la capitale polonaise et est le plus haut bâtiment de l'Union européenne. Titouan Leduc a été interpellé sur son toit, à 230 mètres de hauteur, avant de pouvoir atteindre l'antenne haute de 80 mètres qui le surplombe.

Après avoir été arrêté, l'ascension étant illégale, le grimpeur urbain a été emmené, menottes aux poignets, dans une voiture de police. Lors de son ascension, observée par des dizaines de badauds, les pompiers ont installé un périmètre de sécurité et déployé trois grands matelas de sauvetage.

 

 

«C'est la victoire ou la mort»

«C'est une tour toute récente, qui a été construite il n'y a pas longtemps et (...) je serais le premier à passer dessus et c'est quelque chose d'assez excitant, d'assez palpitant», avait déclaré M. Leduc dans un entretien accordé à l'AFP avant son ascension.

Franky Zapata n'a pas réussi à traverser la Manche à bord de son Airscooter

«Jusqu'à présent, la tour la plus haute que j'ai grimpée», en 2021, «c'est la tour Montparnasse à Paris, qui fait 210 mètres», a dit le grimpeur. «Dans ma tête, là, actuellement je n'ai pas le droit à l'erreur. C'est arriver en haut. C'est la victoire ou la mort. Soit tu arrives en haut, soit tu tombes», avait-t-il encore affirmé avant l'ascension.

