Royaume-Uni : annoncé mort à ses parents par la police, il est finalement bien vivant et doit prouver son identité

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Un homme a été déclaré mort en Espagne par la police au Royaume-Uni et a annoncé la nouvelle à sa famille, alors qu'il était vivant et en bonne santé.

Un retour d’entre les morts ou presque. Au Royaume-Uni, une famille a été informée par la police du décès de leur fils en Espagne … mais ce dernier était vivant, et résidait à quelques pas de ses proches.

Comme le rapporte le Daily Mail, Nathan Blake, âgé de 35 ans, a dû se rendre au consulat d’Espagne au Royaume-Uni afin de montrer qu’il était bel et bien vivant. C’est en se rendant dans la résidence diplomatique qu’il a appris qu’un imposteur se faisait passer pour lui depuis près de 3 ans.

Selon le média britannique, l’individu en question aurait subtilisé des informations personnelles de la victime en 2022, lorsque ce dernier s’était rendu en Espagne, et aurait utilisé son nom lors d’une arrestation.

Une crainte de voyager à l'étranger

Sur TikTok, Nathan Blake a raconté sa mésaventure, en étant choqué : «Mon corps est entré en état de choc. J’étais un peu secoué. C’était tellement surréaliste que je n’arrivais pas à croire ce qui se passait. J’avais l’impression qu’il s’agissait d’une blague ou d’un canular».

Avec un usurpateur qui a ouvert un casier judiciaire à son nom, la victime britannique craint désormais d’être bloqué en cas de voyage à l’étranger. «Je suis innocent dans cette affaire, c’est injuste. Je stresse pour tout ça. Je veux juste que cela soit résolu», a-t-il témoigné.

