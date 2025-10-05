«Une première historique pour la capitale» : pourquoi des milliers d'animaux vont-ils parader sur les Champs-Élysées ce dimanche ? 

Dès 14 heures ce dimanche 5 octobre, des milliers d’animaux vont se retrouver sur les Champs-Élysées pour la toute première Marche des Animaux à Paris. Chiens, chats, chevaux, lamas, ânes : tous seront les bienvenus pour cet événement unique, qui s'élancera à partir de 15 h.

Une parade comme vous n’en avez jamais vu à Paris. Ce dimanche 5 octobre, chevaux, ânes, chiens et chats défileront côte à côte sur les Champs-Élysées à l’occasion de la Marche des Animaux.

Lancée en 2022 à Nice, cette parade avait réuni 500 animaux lors de sa première édition : chats, chiens, chevaux, mais aussi lamas. En avril dernier, la dernière édition niçoise avait vu près de 2.000 boules de poils défiler sur la Promenade des Anglais.

Incroyable et vrai. La marche des animaux, joyeuse et triomphale, que j'organise #NICE avec les responsables/militants associations défense animale et ts leurs amis (2000 animaux printemps sur Promenade des Anglais) va passer par Paris. En fanfare. Bientôt pic.twitter.com/fg5fXPfmQ9 — Henry-Jean Servat (@HenryJeanServat) August 27, 2025

Un succès grandissant qui pousse désormais l’événement à s’inviter pour la toute première fois dans la capitale.

Pour cette édition parisienne, tous les amoureux des animaux sont invités à participer, accompagnés, bien sûr, de leurs compagnons à quatre pattes, qu’il s’agisse de chats, chiens, lapins ou équidés.

Un départ à 15h en direction de l’Arc de Triomphe

Le rendez-vous est fixé à 14 heures sur le rond-point des Champs-Élysées, pour un départ prévu aux alentours de 15 heures en direction de l’Arc de Triomphe.

Pour cette 1ère édition de LA MARCHE DES ANIMAUX, chevaux, girafes et autres éléphants parisiens ne pourront pas être accueillis sur les Champs Elysées. Seuls nos amis les chiens pourront battre le pavé de la Plus Belle Avenue du Monde. A dimanche.https://t.co/c7pnWuHtLtpic.twitter.com/r7Futrd0n3 — Maitre Christophe Gerard (@MaitreGerard) October 2, 2025

Pour l’occasion, l’avenue la plus célèbre du monde sera entièrement piétonne, et la procession d’animaux et de leurs maîtres sera escortée par les chevaux de la Garde républicaine. Plusieurs associations de défense animale ont également confirmé leur présence.

La Marche des Animaux à Paris bénéficie du soutien de la mairie du 8e arrondissement, de la Ville de Paris, ainsi que de la Fête de l'Animal en Ville, une célébration qui s’est tenue la veille, samedi 4 octobre, dans le parc de Bercy (12e).

Notons qu’hier, le 4 octobre, la commune de Cagnes-sur-Mer, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, a, elle aussi, organisé sa Marche des Animaux.

#fandecagnessurmer [ SAVE THE DATE ]#cagnessurmer organise sa première marche des #animaux ce samedi 4 octobre 2025, à partir de 10h45

compagnons de vie » et de « sensibiliser le grand public au respect des #animauxdecompagnie ».#ilovecagnes#cagnesinfopic.twitter.com/LiqqMoYvsc — cagnes-sur-mer.info (@cagnesinfo) October 3, 2025

L’objectif pour la ville était de «sensibiliser le grand public au respect des animaux de compagnie».