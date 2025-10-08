Toute l’actu en direct 24h/24
«J'ai senti qu'il me reconnaissait» : il retrouve son petit chien 10 ans après l'avoir perdu

Peter a désormais vieilli, il marche moins vite, mais reste le même chien. [© @NBC10Boston / X]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Un homme originaire de Chicago a retrouvé son chien, disparu depuis dix ans, grâce à une micropuce permettant à la police de Hammond, dans l’Indiana, de le contacter et de lui rendre l’animal.

Il y a eu des histoires qui réconcilient avec le hasard. Celle d’Edmon Lighthall en fait partie. Originaire de Chicago, cet homme a retrouvé son chien disparu depuis dix ans, un caniche croisé nommé Peter, grâce à une simple micropuce et à la vigilance de la police de Hammond, dans l’Indiana.

Pendant dix ans, Edmon Lighthall n’avait plus eu de nouvelles de son chien. Disparu sans laisser de trace, Peter semblait perdu pour de bon. Jusqu’à ce message, tombé un matin : la puce d’identification venait d’être scannée. Le chien avait été retrouvé vivant.

«Une welcome home party»

L'heureux propriétaire a aussitôt pris la route pour retrouver son fidèle compagnon. Après quarante-cinq minutes de trajet, Peter s’est approché lentement de son maître, a tourné sur lui-même, puis s’est allongé à ses pieds. «J’ai senti qu’il me reconnaissait», a simplement déclaré Edmon Lighthall à ABC News.

Quelques jours plus tard, proches et amis se sont réunis pour une petite «Welcome Home Party», afin de célébrer son retour à la maison.

Peter, qui a certes bien vieilli et marche moins vite qu'avant sa disparition, est resté le même chien. Et leur histoire, relayée des millions de fois sur TikTok, rappelle qu’une simple micropuce peut suffire à provoquer des retrouvailles improbables.

