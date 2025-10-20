Toute l’actu en direct 24h/24
«Ce traitement digne mérite d’être souligné» : un homme adresse un courrier aux gendarmes pour les remercier de leur attitude lors de sa garde à vue

La Gendarmerie nationale a rappelé que «chaque situation mérite le même regard : celui du respect». [Sameer Al-DOUMY / AFP]
Par Khalil Rajehi
Publié le

Un mis en cause a adressé un courrier aux gendarmes d’Arc-sur-Tille (Côte-d’Or) les remerciant pour leur «attitude respectueuse et humaine dont ils ont faire preuve» lors de sa garde à vue. 

Un courrier atypique mis en lumière par les militaires. Dans une publication relayée sur le réseau social X, la Gendarmerie nationale a présenté, ce lundi 20 octobre, un courrier adressé à la brigade d’Arc-sur-Tille, en Côte-d’Or, en date du 27 septembre 2025. 

A travers les quelques lignes rédigées, un homme a tenu à remercier les gendarmes pour leur attitude décrite comme «exemplaire» lors de sa récente garde à vue. 

«Je souhaite, par ce courrier, adresser mes sincères remerciements à l’ensemble des gendarmes de votre brigade pour l’attitude respectueuse et humaine dont ils ont fait preuve», peut-on lire. 

Bien que l’on ignore les raisons de son placement en garde à vue, ce mis en cause s’est dit tout de même «frappé par le professionnalisme et la considération» dont il a pu bénéficier «dans un moment qui n’était pas facile pour (lui)». «Ce traitement digne et attentif mérite d’être souligné, et je tenais à le dire clairement», ajoute-t-il. 

Dans ce même courrier, l’expéditeur dit souhaiter «rappeler que l’immense majorité de nos concitoyens apprécie et respecte profondément le travail» accompli par les forces de l’ordre. «Vous exercez un métier difficile mais indispensable, et vous méritez tout notre soutien», a-t-il tenu à souligner. 

Réagissant à ce courrier, la Gendarmerie nationale a rappelé que «chaque situation mérite le même regard : celui du respect». 

