Turquie : une fascinante miche de pain vieille de 1.200 ans, ornée de l'image du Christ, découverte

Grâce au phénomène de la carbonisation, les cinq pains ont été retrouvés parfaitement conservés. [Capture X / @SiateSanti]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Dans une publication Facebook datée du 8 octobre, le gouvernorat de Karaman, en Turquie, a annoncé la découverte d'un pain brûlé vieux de 1.200 ans portant l'image de Jésus-Christ. La relique offre un témoignage hors-pair du christianisme du VIIe siècle.

Une découverte exceptionnelle. Au sud de la Turquie, dans la province de Karaman, des fouilles menées sur le site antique d’Eirenopolis ont mis au jour une découverte exceptionnelle : cinq pains carbonisés datant du VII ou du VIIIe siècle, dont l’un porte l’image de Jésus-Christ et une inscription de reconnaissance. La trouvaille a été annoncée par le gouvernorat de Karaman, dans une publication Facebook le 8 octobre.

C’est grâce au phénomène de la carbonisation que les cinq pains ont ainsi été retrouvés parfaitement conservés. Le feu a littéralement grillé les pains tout en les protégeant de l’oxygène, ce qui a permis de préserver les formes, les motifs et même les inscriptions.

Le Christ représenté en semeur

Sur l’un d’entre eux, on distingue le profil du Christ représenté comme un semeur ou un agriculteur. Une image rare dans l’iconographie chrétienne, le Christ étant souvent représenté à cette époque en levant la main droite. Cette métaphore illustre l'importance de la fertilité et du travail dans la pensée religieuse de l'époque. En grec, une inscription mentionne : «Avec gratitude au Bienheureux Jésus». 

Les quatre autres pains affichent une croix de style maltais ou des motifs chrétiens. Selon les chercheurs, il s’agirait donc de pains destinés à un usage liturgique, notamment comme «pain de communion». Cette illustration souligne à quel point la vie agricole, la foi et la liturgie s’entremêlaient à cette époque.

Un témoignage de la vie quotidienne aux VIIe et VIIIe siècles

Au-delà de sa dimension religieuse, cette découverte offre un énième témoignage spectaculaire de la vie quotidienne aux VIIe et VIIIe siècle : un pain fabriqué à base d’orge marqué, décoré puis oublié, avant d’être sauvé par un incendie ou une destruction. Déjà en 2024, des autorités avaient annoncé avoir découvert l'une des plus anciennes églises chrétiennes du monde en Arménie.

Le site même d’Eirenopolis était un centre de peu d’importance au sein de l’empire byzantin, ce qui rend cette découverte d’autant plus révélatrice d’un christianisme de campagne, moins aristocratique, plus populaire.

ArchéologieChristianismeJésus-Christ

