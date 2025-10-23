Ventes aux enchères : un monochrome d'Yves Klein adjugé pour 18,4 millions d'euros, un record en France pour l'artiste

Un monochrome d’Yves Klein, California (IKB 71), a été adjugé jeudi soir à Paris pour 18,4 millions d’euros, frais compris, lors d’une vente organisée par Christie’s. Réalisée en 1961 et proposée pour la première fois aux enchères, cette œuvre établit un record en France pour l’artiste.

Un monochrome d'Yves Klein a été vendu aux enchères jeudi à Paris pour 18,4 millions d'euros frais compris, «un record en France pour l'artiste», a indiqué la société Christie's.

Ce tableau, baptisé California (IKB 71), peint par l'artiste français à Paris en 1961 et mis aux enchères pour la première fois, «se situe parmi les œuvres les plus importantes d'Yves Klein jamais proposées sur le marché», a précisé la maison d'enchères dans un communiqué.

L'œuvre mesure pas moins de deux mètres de haut et plus de quatre mètres de large, et a été réalisée avec la technique propre au peintre disparu il y a 63 ans.

Figure du Nouveau Réalisme, Yves Klein (1928-1962) est surtout connu pour ses monochromes d’un bleu intense qu’il a breveté sous le nom d’IKB, pour International Klein Blue.