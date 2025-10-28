Électricité : suite à une erreur, elle est facturée de plus de 200.000 euros  

À la suite d’une erreur de son fournisseur d’énergie, une cliente s’est vue facturer un montant mille fois supérieur à sa consommation habituelle : plus de 200.000 euros.

Une facture d’électricité colossale à cause d’une simple erreur. Début octobre, une habitante du bassin de Thau reçoit un appel de sa banque : un prélèvement de 211.993,09 euros vient d’être effectué au titre de sa facture d’électricité.

Interrogée par Midi Libre, la sexagénaire raconte avoir «hurlé et même vomi» en apprenant la nouvelle, une somme mille fois supérieure à sa facture habituelle. Lorsqu’elle contacte son fournisseur d’énergie pour signaler une erreur, la réponse la sidère : on lui affirme qu’il s’agit de sa «consommation réelle», les données provenant d’Enedis.

Refusant d’y croire, elle vérifie elle-même ses relevés et découvre la source du problème : sa consommation réelle de 1.556 kWh a été enregistrée comme 1.001.556 kWh. Une simple erreur de saisie aux conséquences vertigineuses.

Le fournisseur d’énergie refuse d’indemniser sa cliente

La sexagénaire a immédiatement adressé un courrier de réclamation à son fournisseur, TotalEnergies, pour contester la facture. La réponse est arrivée rapidement : le 12 octobre, l’entreprise a reconnu une «erreur de calcul ayant engendré le montant exorbitant de votre facture» et a présenté ses excuses.

Cependant, le fournisseur a refusé de rembourser les frais annexes liés à cette erreur, prélèvements rejetés, agios et autres pénalités bancaires, estimant qu’ils étaient «indépendants de sa volonté».

La cliente a renouvelé sa contestation et réclamé une compensation financière. Elle attend désormais la réponse de TotalEnergies, prévue pour début novembre.