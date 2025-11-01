Toute l’actu en direct 24h/24
Grande-Bretagne : un athlète suspendu par sa fédération à cause de ses publications sur OnlyFans

[Capture d'écran Instagram / kurtsadams]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L’athlète Kurts Adams Rozentals vient d’être suspendu par la fédération britannique de kayak après la révélation de son compte OnlyFans. L’espoir du slalom britannique se retrouve forcé de choisir entre son ambition de participer aux Jeux et une source de revenus alléchante.

Un dilemme inédit. Kurts Adams Rozentals, jeune canoéiste slalomiste britannique âgé d’une vingtaine d’années, voit son ascension remise en question après sa suspension par la fédération britannique de kayak, Paddle UK. En avril, il a été exclu du «World Class Programme», le dispositif de soutien des espoirs olympiques, en raison d’«allégations» liées à ses publications sur Instagram, TikTok et à son compte OnlyFans qu’il assume pleinement. 

 

Selon les informations recueillies par The Tab, Kurts Adams Rozentals a ouvert son compte OnlyFans en janvier 2025 afin de financer son entraînement. Il affirme y avoir publié 39 vidéos et plus de 100 photos, et d’y avoir gagné plus de 100.000 £. Il explique que la bourse annuelle de 16.000 £ délivrée par Paddle UK ne suffisait pas à couvrir ses frais (logement, transport, matériel). 

Pour sa part, Paddle UK a déclaré que la suspension était une mesure provisoire et neutre, prise dans l’attente d’une enquête menée par le service indépendant Sport Integrity. L’instance rappelle que sa politique disciplinaire prévoit une exclusion en cas d’«utilisation offensante des réseaux sociaux» ou de «comportement immoral ou indécent». 

Deux choix de vie différents 

«Je publie des vidéos volontairement provocatrices afin de générer des conversions vers ma “page de contenu piquant” et ainsi financer mon rêve ultime : participer aux Jeux olympiques», a déclaré Kurts Adams Rozentals à la BBC. Il se présente ainsi comme un athlète issu d’un milieu modeste, contraint d’effectuer des allers-retours depuis les Midlands de l’Est jusqu’à Londres chaque semaine. 

Angleterre : un footballeur français commet une infraction au volant de sa Lamborghini malgré deux années de suspension de permis

Kurts Adams Rosentals est privé pour l’instant de contact avec les coachs, les installations et les autres athlètes de Paddle UK. Il dit avoir «ressenti un choc» après l’appel de l’instance lui annonçant la suspension. 

L’enquête se poursuit. En l’absence de communication sur les motifs exacts, beaucoup voient dans cette suspension la conséquence de l’activité sur OnlyFans, même si la fédération ne le confirme pas ouvertement. La tournure prise par l’affaire plaide pour une mise à jour des règles entourant la gestion d’image des sportifs, la monétisation des réseaux sociaux et le soutien financier aux athlètes en devenir.
 

