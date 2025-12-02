«Un comportement irresponsable» : la vidéo virale d’une femme qui tente de caresser un ours choque les Etats-Unis

La vidéo d'une femme s'approchant d'un ours à Gatlinburg aux Etats-Unis a choqué les internautes, qui ont mis en cause son «comportement irresponsable».

Une attitude dangereuse. La ville de Gatlinburg, dans le Tennessee (Etats-Unis) est connue pour sa proximité avec de nombreux ours. Une promiscuité qui engendre des rencontres fréquentes entre les ours et les habitants de la ville. Pour que la situation ne dégénère pas lors de ces rencontres, certains gestes sont à éviter.

Malheureusement, une femme n'a pas adopté la bonne attitude lors de sa rencontre avec un ours. La vidéo est devenue virale aux Etats-Unis, mettant en cause le «comportement irresponsable» de la femme. «C'est exactement ce qu’il ne faut pas faire lorsqu’on rencontre un ours dans la nature», explique ABC News. Sur les images, on voit une jeune femme s'accroupir et tenter d'attirer l'ours avec de la nourriture.

A woman in Gatlinburg, Tennessee, demonstrated exactly what not to do when encountering a bear in the wild. https://t.co/mGahX0vEpTpic.twitter.com/wekWLU4leN — ABC News (@ABC) December 2, 2025

«Les gens contribuent à ce que nous devions euthanasier l'ours»

Une attitude très dangereuse car si les ours peuvent paraître mignons, les approcher de trop près peut mal tourner, pour l'humain comme pour l'animal : «En agissant ainsi, beaucoup de gens contribuent à ce que nous devions piéger et euthanasier l'ours. En tant qu'organisme, nous déplorons cette situation. Si vous souhaitez réduire le nombre d'ours piégés et abattus grâce à des actions responsables, collaborez avec nous pour préserver leur état sauvage et éviter qu'ils ne s'habituent à une alimentation non naturelle ou à la présence humaine», a déclaré Matt Cameron, porte-parole de l'Agence des ressources fauniques du Tennessee, pour le média Wate.

Heureusement, l'ours a fait demi-tour et aucune blessure n'a été à déplorer : «Il est passé tout près d'elle. Mais encore une fois, l'ours était peut-être un peu plus malin que les humains et a fait demi-tour», a expliqué Kris Underwood, habitant de Gatlinburg.

Bien qu'il n'existe pas de loi au niveau de l'État interdisant de nourrir les ours, des arrêtés municipaux à Gatlinburg prohibent cette pratique. Ainsi, toute personne surprise à nourrir des ours s'expose à une contravention de classe C et à une amende pouvant aller jusqu'à 50 dollars, plus les frais de justice.