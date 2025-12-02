Un Néo-Zélandais arrêté pour vol après avoir avalé un pendentif en or 18 carats à 16.500 euros

Lors d'une tentative de vol dans une bijouterie en Nouvelle-Zélande le 29 novembre dernier, un homme a avalé un pendentif de Fabergé, joaillier célèbre pour ses œufs impériaux russes.

Une scène insolite. Un Néo-Zélandais de 32 ans a été inculpé pour le vol d'un médaillon en forme d'œuf de Fabergé d'une valeur de 16.500 euros, qu'il aurait avalé le samedi 29 novembre dans une bijouterie d'Auckland (Nouvelle-Zélande), a rapporté The Guardian.

La police a été alertée vers 15h30 par les employés, affirmant qu'un client aurait délibérément fait tomber le collier «œuf Octopussy» issu de l'édition spéciale Fabergé x 007, l'aurait ramassé puis avalé, d'après Grae Anderson, commandant du centre-ville.

«L’équipe de police d’Auckland est intervenue quelques minutes plus tard et a arrêté l’homme qui se trouvait à l’intérieur du magasin», a-t-il précisé.

Fabergé est une célèbre maison de joaillerie russe mondialement reconnue pour ses œufs impériaux richement décorés, devenus des pièces de collection extrêmement rares et très chères.

Le suspect défavorablement connu de la police

Fabriqué en or jaune 18 carats avec émail guilloché vert, ce bijou est orné de 60 diamants blancs et 15 saphirs bleus. Il renferme notamment une pieuvre miniature en or 18 carats avec deux yeux en diamant noir. Ce médaillon est un clin d'œil au 13e opus de la saga «James Bond» sorti en 1983.

Discover the Fabergé x 007 capsule collection, inspired by the iconic 1983 #JamesBond film, “Octopussy.” Including a hand-crafted limited-edition egg objet, this unique collection is set to delight admirers and collectors of #Faberge and James Bond alike - https://t.co/Kx11iydG2Jpic.twitter.com/CNJtPSuibU — The Luxury Channel (@LuxuryChannel) May 31, 2024

Il était vendu à 19.200 dollars dans la bijouterie, soit près de 16.500 euros. La police n'a diffusé aucune photo de l'objet pour le moment car celui-ci «n'a pas encore été retrouvé».

Le suspect était déjà connu des services de police pour le vol présumé d’un iPad dans la même boutique le 12 novembre, ainsi que le vol de litière pour chat et de traitement antipuces, le lendemain, dans une résidence privée, toujours à Auckland.

Il a été placé en détention provisoire et comparaîtra de nouveau devant le tribunal le 8 décembre.