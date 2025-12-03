Un richissime aristocrate de 79 ans cherche une «bonne reproductrice» pour avoir un héritier

Au Royaume-Uni, un aristocrate a publié une liste de critères dans l’objectif de trouver une prétendante qui puisse lui assurer une descendance. En échange, il promet une rente annuelle à sa future femme.

Costume élégant, sourire avenant et cheveux peignés, Sir Benjamin Slade prend à cœur de soigner son apparence. Et pour cause, ce baronnet britannique âgé de 79 ans entend mettre toutes les chances de son côté pour trouver une «bonne reproductrice» qui lui donnera un héritier masculin, comme le rapporte le New York Post.



L’aristocrate ne lésine pas sur les moyens pour créer cette heureuse rencontre. Déçu par les petites annonces dans les journaux ou les applications tels que Tinder, Benjamin Slade promet à sa future compagne une rente annuelle de 50.000 livres sterling, soit près de 57.000 euros.



Cette petite fortune est toutefois soumise à condition. Le multimillionnaire a ainsi partagé une liste d’exigences. Certaines sont pour le moins précises. Ainsi, Sir Benjamin Slade précise qu’il n’est pas nécessaire que les lectrices du quotidien britannique Guardian postulent pour devenir son épouse. Autre critère rédhibitoire, le baronnet ne veut pas de prétendantes originaires de pays commençant par la lettre «I», ou dont le drapeau contient la couleur verte.

Un héritier masculin pour objectif

Si Sir Benjamin Slade est disposé à partager son patrimoine, il préférerait toutefois que sa future femme ait déjà des ressources. «Un peu de revenus seraient les bienvenus. Une grande fortune le serait encore plus !», précise le baronnet dans son annonce.



Le multimillionnaire estime que la candidate idéale devrait être de trois à quatre décennies plus jeune que lui. Il ne perd pas de vue que l’objectif principal de cette relation est de procréer pour lui garantir un héritier. De son côté, Sir Benjamin Slade a pris toutes ses précautions, puisqu’il possède une réserve de sperme congelé pour neuf mois.

Sir Benjamin Slade a déjà connu le mariage avec une précédente épouse, Pauline Myburgh. Le couple a néanmoins divorcé en 1991 sans avoir d’enfant.



En 2021, l’aristocrate britannique a toutefois eu une fille avec la poète Sahara Sunday Spain via une fécondation in vitro. Selon cette dernière, le baronnet n’a aujourd’hui plus aucun contact avec sa fille. «Après tout ce qu’il s’est passé, c’est incroyable qu’il parle encore de vouloir des enfants», s'est étonnée Sahara Sunday Spain dans les colonnes du Daily Mail.