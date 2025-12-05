Record : à seulement 3 ans, il devient le plus jeune joueur d'échecs classé

À tout juste 3 ans, l’Indien Sarwagya Singh Kushwaha vient de devenir le plus jeune joueur classé par la Fédération internationale des échecs en cadence rapide. Avec 1.572 points elo , le prodige établit un nouveau record.

Un nouveau record dans le monde des échecs. L’Indien Sarwagya Singh Kushwaha, âgé de 3 ans, est devenu le plus jeune joueur classé par la Fédération internationale des échecs (FIDE) en cadence rapide. Il totalise 1.572 points elo, un niveau déjà supérieur à celui de nombreux joueurs confirmés.

L’enfant, originaire de Sagar (Madhya Pradesh), a intégré le classement après avoir battu trois adversaires internationalement classés, notés 1.542, 1.559 et 1.696. Une seule victoire et un minimum de 1.400 points sont normalement requis pour apparaître dans le classement, conditions qu’il dépasse largement.

«rapidement compris le jeu»

Selon les médias indiens, Sarwagya a commencé les échecs il y a six mois, à l’initiative de ses parents qui cherchaient un moyen de limiter son exposition aux écrans. Sa mère décrit un enfant ayant «rapidement compris le jeu».

Le jeune joueur suit aujourd’hui un entraînement structuré : quatre heures par jour, encadré par un coach personnel et un instructeur national.

Il bat le précédent record détenu par Anish Sarkar, classé à 3 ans, 8 mois et 19 jours.

Avec ce nouveau classement obtenu à 3 ans, 7 mois et 13 jours, Sarwagya Singh Kushwaha devient officiellement le benjamin de l’histoire des échecs rapides reconnus par la FIDE.