Super lune froide : les plus belles photos à travers le monde

La super lune ou «lune froide» est apparue au cours de la nuit du jeudi 4 décembre au vendredi 5 décembre, pour le plus grand plaisir des amateurs d’astronomie. Grâce à son hauteur inédite, elle a offert un spectacle grandiose aux quatre coins de la planète, donnant lieu à de nombreuses photos.
Un magnifique spectacle. Dans la nuit de jeudi à vendredi, la lune avait un aspect bien particulier. Appelée «Super Lune» ou «Lune froide», elle a atteint une hauteur inédite dans le ciel, la rendant plus grande de 7,9% et plus lumineuse de 15%, par rapport à la normale.
Un phénomène rare, puisque, selon les données compilées par les observateurs astronomiques, la prochaine fois qu'une pleine lune offrira un tel spectacle, ce sera en 2042.
Devant la beauté de cette super lune, de nombreux internautes à travers le monde ont saisi l'instant et posté leurs photos sur les réseaux sociaux.