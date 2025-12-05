Super lune froide : les plus belles photos à travers le monde

La super lune ou «lune froide» est apparue au cours de la nuit du jeudi 4 décembre au vendredi 5 décembre, pour le plus grand plaisir des amateurs d’astronomie. Grâce à son hauteur inédite, elle a offert un spectacle grandiose aux quatre coins de la planète, donnant lieu à de nombreuses photos.

Un magnifique spectacle. Dans la nuit de jeudi à vendredi, la lune avait un aspect bien particulier. Appelée «Super Lune» ou «Lune froide», elle a atteint une hauteur inédite dans le ciel, la rendant plus grande de 7,9% et plus lumineuse de 15%, par rapport à la normale.

Un phénomène rare, puisque, selon les données compilées par les observateurs astronomiques, la prochaine fois qu'une pleine lune offrira un tel spectacle, ce sera en 2042.

Devant la beauté de cette super lune, de nombreux internautes à travers le monde ont saisi l'instant et posté leurs photos sur les réseaux sociaux.

PARIS - france

La Lune resplendit derrière la statue du Christ sur la cathédrale Notre-Dame de Paris.© Stéphanie LECOCQ/REUTERS

los ANGELES - états-unis

L'astre lunaire se lève derrière les montagnes de San Gabriel et la skyline de Los Angeles. ©Patrick T. FALLON/AFP

punta arenas - chili

La Lune illumine le ciel alors qu'un navire passe dans le détroit de Magellan, à Punta Arenas. ©Pablo SANHUEZA/REUTERS

VARSOVIE - POLOGNE

La dernière super lune de 2025 éclaire le ciel près du Palais de la Culture et des Sciences, à Varsovie. ©Kacper PEMPEL/REUTERS

porto alegre - brésil

Le ciel nocturne de Porto Alegre, au Brésil, est illuminé par l'astre lunaire. ©Diego VARA/REUTERS

panama city - panama

L'astre lunaire se lève à Panama City.©Enea LEBRUN/REUTERS

LE CAIRE - Égypte

La citadelle de Saladin brille sous l'éclairage lunaire, au Caire ©Mohamed ABD EL GHANY/REUTERS

mexico - mexique

La lune brille dans le ciel de la capitale mexicaine. ©Henry ROEMRO/REUTERS

le cap - afrique du sud

Des personnes profitent de la dernière super lune de 2025 dans un parc, au Cap. ©Esa ALEXANDER/REUTERS

agüimes - îles canaries - espagne