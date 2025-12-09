Noël : ils décorent le plus haut sapin du monde, perchés à 45 mètres de haut (vidéo)

Un séquoia géant situé au Royaume-Uni a été élu plus haut sapin de Noël vivant du monde. Pour être homologué, il fallait décorer cet arbre, mesurant 44,7 m. Une prouesse relevée avec plus de 1.300 guirlandes.

Le sapin de Noël le plus haut du monde ? Il se trouve au Royaume-Uni. Et plus précisément, dans une propriété du National Trust, une organisation caritative de préservation de la nature en Europe, située à Cragside, dans le nord du pays.

Cragside in Northumberland now holds the Guinness world record for tallest living Christmas tree at 44.7m tall. When the house was built were no trees at all. Lord W.Armstrong and his wife chose to have 7 million planted and they never got to see it surrounded by forest of today pic.twitter.com/4L4tzgGb8N — Yanited (@NE5westend) December 6, 2025

Il s'agit d'un séquoia géant mesurant 44,7 m, récemment déclaré comme étant le plus grand sapin de Noël vivant au monde. Mais pour que le record soit homologué par l'équipe du Guinness World Records, il fallait qu'il soit orné de deux types de décorations. Le personnel de l'association a donc installé plus de 1.300 guirlandes lumineuses et deux nœuds géants violets sur le sapin.

Deux jours d'installation

Ces ornements n'ont pas été choisis au hasard : selon Sheila Rayson, la responsable marketing de l'organisme, il n'était pas possible d'accrocher des boules de Noël au séquoia, de peur que les décorations ne s'envolent et ne blessent des passants, relate la BBC. «À un moment donné, nous avons même envisagé des étoiles en papier, mais elles n'auraient pas bien résisté aux intempéries», a-t-elle déclaré.

Ensuite, l'équipe a dû s'occuper de vérifier l'état des guirlandes. «Imaginez installer les guirlandes lumineuses sur l'arbre et vous apercevoir que certaines ne fonctionnent pas, à plusieurs mètres du sol», a ajouté Sheila Rayson. Ainsi, il a fallu, avant de suspendre les guirlandes au sapin, les disposer à terre et les brancher à des alimentations portables pour les tester.

Deux jours de travail complets ont été nécessaires pour permettre à trois personnes d'installer les guirlandes lumineuses sur l'arbre, en utilisant une nacelle élévatrice pour atteindre la hauteur nécessaire.

Choisi grâce à son emplacement

Dans le détail, cet arbre a été planté dans les années 1860. Il a été choisi en raison de son emplacement, facilement accessible au public.

Les guirlandes installées sur l'arbre, bleues, violettes et roses, ont été choisies en référence à un bal animé organisé pour le personnel en 1894 par les fondateurs de Cragside.

Le record du plus grand sapin de Noël jamais installé appartient à un arbre dressé en 1950 au centre commercial Northgate de Seattle, aux États-Unis. Il mesurait 67,36 mètres, soit environ un tiers de la taille de la tour Montparnasse.