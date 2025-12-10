Les images terrifiantes d'un avion s'écrasant sur une voiture en Floride (vidéo)

Une vidéo impressionnante d'un avion percutant une voiture sur une autoroute très fréquentée de Floride (États-Unis), ce lundi 8 décembre, est devenue virale. Une personne a été blessée lors de la collision.

Plus de peur que de mal. Un avion Beechcraft 55 s'est écrasé sur une voiture en tentant d'effectuer un atterrissage d'urgence sur l'Interstate 95, une autoroute majeure longeant la côte est des États-Unis, en pleine heure de pointe, dans la soirée du lundi 8 décembre.

La police routière de Floride (FHP) a indiqué que l'appareil avait signalé des problèmes de moteur avant d'entrer en collision avec une Toyota Camry 2023 vers 17h45 sur les voies en direction du sud, à Cocoa, dans le comté de Brevard.

Deux enquêtes en cours

Le pilote de 27 ans, originaire d'Orlando, et son passager du même âge sont sortis indemnes de cet accident insolite, mais la conductrice de la voiture, âgée de 57 ans, a été transportée à l'hôpital pour des blessures légères.

Des images saisissantes, filmées par une caméra embarquée depuis le véhicule juste derrière, montrent l'avion plongeant et percutant l'arrière de la Camry. Il a ensuite légèrement rebondi et projeté des étincelles sur la chaussée.

L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) dirigera l'enquête sur l'atterrissage d'urgence, tandis que la police routière de Floride se chargera de l'enquête sur l'accident.

Bien que la cause exacte du crash reste à confirmer, la société de remorquage a évoqué la possibilité d'une panne de carburant.