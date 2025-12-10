Perruques, cheminées, Chinois... Voici les 5 impôts les plus improbables de l'histoire

Alors que les taxes «running» ou sur les «petits colis» font débat en France, de nombreux impôts improbables ont été mis en place tout au long de l'histoire à travers le monde. Voici notre sélection.

Des taxes plus folles les unes que les autres. De nouveaux impôts pourraient voir le jour en 2026, notamment la taxe running ou bien la taxe sur les petits colis. Alors que certains remettent en cause ces idées, de nombreux impôts n'ont pas fait l'unanimité tout au long de l'histoire. En effet, les Etats ont redoublé d'inventivité au moment de taxer leur peuple. Ainsi, des impôts loufoques ont vu le jour, comme l'illustrent ces 5 cas, parmi les plus improbables de l'histoire.

une taxe sur les perruques

Le 5 mai 1795, le Parlement britannique décide qu'il faudra désormais payer une taxe pour les porteurs de perruques. En 1812, plus de 40.000 personnes payaient cet impôt. Les années qui suivent, la taxe va peu à peu disparaître jusqu'à être supprimée en 1869, rapporte Le Temps.

Une taxe sur les chinois

À la fin du 19e siècle, de nombreuses personnes blanches du Canada étaient hostiles à l’immigration chinoise. Ainsi, en 1885, le gouvernement en place avait adopté une «taxe d'entrée» dans le pays pour chaque personne chinoise qui immigrait. Ce faisant, pour venir au Canada, une personne chinoise devait débourser 50 dollars canadiens de l'époque.

En 1900, la taxe d’entrée est portée à 100 dollars, puis, trois ans plus tard, à 500 dollars par personne. Entre 1885 et 1923, près de 81.000 immigrants chinois payent la taxe d’entrée, déposant ainsi des millions de dollars dans les coffres du gouvernement. La taxe est supprimée en 1923.

une taxe sur les barbes

Retour en Angleterre, au 16e siècle, où un impôt sur les barbes a été adopté. En 1535, le roi Henri VIII, qui portait lui-même la barbe, a introduit cette taxe. C'était une taxe graduée, suivant la position sociale du barbu.

De nombreuses années plus tard, c'est le tsar Pierre Ier qui va mettre en place un impôt similaire en Russie : «Il ordonna d’avoir les cheveux coupés courts et de se raser pour avoir le visage glabre. Le port de la barbe était alors réservé aux membres du clergé et aux paysans. Ceux qui désiraient malgré tout garder leur barbe devaient acquitter un impôt personnel, ce dont témoigne un sceau de plomb dit «signe de barbe» (borodovoï znak)», raconte Jean-Pierre Arrignon dans «Une histoire de la Russie».

En 1907, Johnston Cornish, un sénateur américain, a également tenté de l'imposer dans l'état du New-Jersey (Etats-Unis). Son projet prévoyait un impôt de 5 dollars pour une barbe ordinaire, 10 dollars pour un bouc et 15 dollars pour une barbe plus longue, rapporte Pro Histoire.

une taxe sur les cheminées

En 1660, ce sont les cheminées qui ont été taxées en Angleterre. Trente-six ans plus tard, ce sont les fenêtres qui seront à leur tour taxées. Pour éviter d'avoir à la payer, les Anglais vont redoubler d'inventivité en dissimulant leurs cheminées grâce à de faux murs.

L'impôt sur les cheminées a été instauré par le Parlement anglais afin de financer la Maison royale du roi Charles II. Il a été aboli en 1689.

une taxe sur le sel

La France a également connu son lot d'impôts improbables, notamment avec sa taxe sur le sel. Elle a été officiellement créée au 14e siècle par le roi Philippe VI, sous le nom de «gabelle».

À l'époque, la vente de sel était assujettie à un monopole de l'Etat. Ainsi, le sel était stocké dans des greniers gérés par des administrateurs qui le vendaient directement à la population. Chaque vente était taxée avec l'application de la «gabelle». En France, cet impôt a été définitivement supprimé en 1945.