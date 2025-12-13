«J’ai paniqué» : elle descend du bus pour aller aux toilettes, le chauffeur Flixbus repart sans elle

Une femme a été oubliée sur une aire d'autoroute par le chauffeur de son car Flixbus en avril dernier. La compagnie aurait refusé de la dédommager. Portée devant la justice, l'affaire sera tranchée début janvier 2026.

«J'ai paniqué, j'ai commencé à pleurer, je ne pouvais rien faire». Dans la nuit du 22 au 23 avril, une habitante de La Rochelle a été oubliée sur une aire d'autoroute lors d'un trajet entre Paris et La Rochelle par le chauffeur de son car Flixbus, sans aucune affaire, comme le rapporte Ici.

La compagnie aurait refusé de l'aider et de la dédommager. Elle a porté plainte et s'est rendue au tribunal début décembre pour témoigner. La décision sera rendue le 9 janvier 2026.

Une identification impossible

Le Flixbus parti de Paris-Bercy vers 23h50 devait se rendre à La Rochelle pour arriver à 7h40. Vers 4h du matin lors du deuxième arrêt dans une station-service, la jeune femme descend pour aller aux toilettes afin de changer de protection hygiénique. Mais quand elle est revenue, le car avait disparu.

«J'étais là, sur un parking, entourée de camions, il pleuvait, sans manteau, sans téléphone, sans argent», a raconté la jeune femme à Ici.

Elle a donc été obligée d'attendre plusieurs heures pour l'ouverture du service client Flixbus. Mais elle a été surprise lorsqu'elle a appris qu'elle ne pourrait pas recevoir l'aide de la compagnie. «C'était impossible de m'identifier, ni avec mon nom, ni avec mon adresse mail. Il fallait absolument le numéro de réservation, que je n'avais pas puisqu'il était dans mon sac, et le sac était dans le bus», a-t-elle expliqué.

«J'en fais encore des cauchemars»

Finalement, elle a pu prendre un autre car jusqu'à Nantes et a reçu l'aide d'un chauffeur, qui lui a réservé un autre ticket de car pour La Rochelle. Aux alentours de 11h du matin, elle est arrivée à la gare de la ville et a tenté de récupérer ses affaires. Ce n'est qu'à 21h30 que la jeune femme a récupéré son sac, mais avec 800 euros en moins.

Depuis plusieurs mois, Flixbus assure que la jeune femme est en tort car elle n'aurait pas respecté le temps de pause de dix minutes. Elle a donc décidé de porter plainte et une audience civile s'est tenue le vendredi 5 décembre.

«J'ai essuyé une perte. Même actuellement, j'en fais encore des cauchemars. Ce sont tous ces préjudices-là que j'aimerais faire reconnaître. Quoi qu'en disent les conditions générales de vente, il n'est pas normal d'abandonner un passager», a-t-elle assuré.