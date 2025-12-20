Pieds nus sur des Lego, 81 allumettes dans le nez, 94 kilomètres à bord d'un canoë-citrouille... Voici 5 records insolites enregistrés en 2025

Pour les 70 ans du Guinness World Records, certains se sont prêtés au jeu, avec des challenges de plus en plus improbables. En voici cinq particulièrement insolites.

Une coiffeuse de 108 ans qui continue de travailler, un Allemand qui a battu le record de longévité sous l'eau... L'édition 2025 du livre Guinness World Records pourra se vanter d'avoir un cru exceptionnel. Outre ces distinctions, la 70e année des Guinness World Records a également réservé son lot de records insolites.

Record du 100 m pieds nus sur des briques Lego

Ce défi, peu de personnes l'auraient tenté. Mais ce n'est pas le cas de Gabrielle Wall, qui a établi un nouveau record, le 16 janvier 2025. Dans un des couloirs d'une piste d'athlétisme de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, 300 kg de briques Lego ont été disposées sur plus de 100 mètres.

La mère de deux enfants, lunettes de soleil sur le nez pour ne laisser aucun indice sur son état de souffrance, a parcouru les 100 mètres pieds nus en seulement 24,75 secondes.

«L'expérience a été inoubliable et je suis fière d'avoir repoussé mes limites», a assuré à Guinness World Records celle qui souhaite désormais battre de nouveaux records, toujours liés aux Lego.

Gabrielle Wall from New Zealand has become the fastest person to run 100 metres entirely over LEGO.



Her time was 24.75 seconds and had to do the attempt completely barefoot. pic.twitter.com/nSxPdyPR0d — Guinness World Records (@GWR) September 2, 2025

Record de jumping jack en étant enflammé

Cocorico, ce record est français. Passionné par le feu, Jonathan Vero en a d'abord fait son métier, en devenant sapeur-pompier professionnel dès l'âge de 18 ans, puis cracheur de feu. Cet habitant des Hauts-de-France a ensuite voulu mettre ses connaissances au profit d'un second objectif : celui de battre des records du monde.

Habillé avec une combinaison, le Français a réalisé 50 jumping jack (sauts verticaux sur place avec les jambes et les bras écartés) en étant enflammé de la tête aux pieds. De quoi battre le précédent record (30).

New record: Most consecutive full body burn jumping jacks - 50 achieved by Jonathan Vero (France) 🔥 pic.twitter.com/mNewG5t0Qh — Guinness World Records (@GWR) November 10, 2025

Jonathan Vero avait déjà deux autres records à son actif : celui de la plus longue distance parcourue en étant en feu sans oxygène, et également le 100 mètres le plus rapide en étant enflammé.

RECORD D'allumettes insérées dans le nez

Ce n'est certainement pas le plus glorieux. Mais la raison pour laquelle Martin Stroby a réalisé cet incroyable challenge en vaut le coup. L'enthousiasme de ses enfants en lisant un livre du Guinness World Records a poussé ce père de famille à devenir un recordman.

L'homme de 42 ans a alors commencé à feuilleter le livre, et s'est arrêté sur ce record qu'il pensait «avoir une chance de battre» : celui du plus grand nombre d'allumettes insérées dans le nez.

Après avoir découvert qu'il était en capacité de placer 35 allumettes dans une narine, ce Suédois a officiellement tenté sa chance le 24 août dernier. Date à laquelle il est parvenu à inscrire son nom dans l'histoire, en pulvérisant le précédent record (68), avec 81 allumettes insérées dans ses deux narines.

Record de distance à bord d'un canoë-citrouille

Le record de la plus longue traversée en bateau-citrouille ne pouvait qu'entrer dans ce classement des distinctions insolites de l'année. En mai 2025, l'Américain Gary Kristensen a réussi la prouesse de réaliser 94,26 kilomètres sur la Columbia River à bord d'une citrouille.

Un défi qui n'aurait jamais pu se faire sans sa citrouille. Cette dernière fait partie de la variété dite «Dill's Atlantic Giant», elle a un gabarit proche d'une baignoire et pèse 555kg. Après l'avoir creusé, l'homme a pu s'y installer et ramer durant plus de 24 heures afin d'établir ce record. En 2026, il espère franchir la barre des 100 kilomètres parcourus.

Longest journey paddling in a pumpkin boat - 94.26 km (58.57 miles), and was achieved by Gary Kristensen (USA) 🎃 pic.twitter.com/LBcuyoce09 — Guinness World Records (@GWR) October 27, 2025

Record de la perruque la plus haute

Helen Williams avait déjà deux records à faire valoir : celui de la perruque la plus large (3,65 mètres) et la plus longue (351,28 mètres). Mais en 2025, la Nigériane s'est attaquée au défi «le plus difficile de sa vie» : fabriquer et porter la perruque faite main la plus haute au monde.

Tallest wig - 15.37 metres (50.42 ft) made by Helen Williams (Nigeria) pic.twitter.com/uubJc4ioeh — Guinness World Records (@GWR) December 17, 2025

Le 27 septembre, Helen Williams a posé devant un immeuble de trois étages. Sa confection de 15,37 mètres de haut a assez largement dépassé le bâtiment.

Pour établir ce troisième record, cette perruquière professionnelle a dû s'y prendre à deux reprises et a eu besoin de 250 paquets de mèches de cheveux.