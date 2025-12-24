Sourire, échange de vœux... Si vous croisez la «tournée du Père Noël», cette commune impose des règles amusantes à respecter

La commune de Pontpoint, dans l'Oise, a publié un arrêté insolite et humoristique à l'occasion du passage du Père Noël dans la nuit du 24 au 25 décembre.

Une décision qui prête à sourire en cette période de Noël. Alors que des millions d'enfants se préparent au passage du Père Noël et de sa hotte remplie de cadeaux, la mairie de Pontpoint, dans l'Oise, a pris des mesures pour lui assurer le meilleur des passages, comme le rapporte nos confrères du Parisien.

En effet, le maire de la commune, Bruno Dauguet, a publié un arrêté exceptionnel et humoristique, valide sur la période des fêtes, fixant plusieurs règles : «Toute personne habitant ou traversant la commune est priée d'arborer un sourire radieux et d'adopter une attitude positive en toute circonstance» ou encore «Les habitants doivent échanger des voeux de "Joyeux Noël" et "bonne année" dans les rues».

Une idée partagée par plusieurs mairies

Inspiré de l'arrêté mis en place dans la commune d'Andrézieux-Bouthéon (Loire), le maire a indiqué cette idée amusante venait de sa «conseillère municipale déléguée aux animations, Valérie Cateau».

Plusieurs communes à travers l'Hexagone ont adopté cette démarche à l'occasion des fêtes de fin d'année. Et pour les personnes qui ne seraient pas satisfaites de cet arrêté, «aucun recours ne pourra être déposé devant un tribunal administratif», rappelle la publication de la mairie.