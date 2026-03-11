Méthode 777 : quelle est cette règle qui permettrait de faire durer son couple ?

Avec la méthode 777, les couples disposent d’un plan clair et efficace pour relancer ou renforcer leur connexion à travers trois étapes bien rythmées : 7 jours, 7 semaines et 7 mois. Ce guide promet ainsi une routine bienvenue qui n'exclut pas les surprises.

Une méthode pour faire perdurer votre couple. Dans un monde régit par les distractions numériques, le poids du travail et la routine du quotidien, il peut être difficile pour les couples de rester alignés. La méthode 777 propose de prioriser la relation avec votre moitié.

Pour la psychothérapeute anglaise Lucy Beresford, cette méthode est particulièrement utile pour les couples aux exigences du quotidien soutenues entre les enfants, le travail, les parents âgés, entre autres. «Il est crucial de se reconnecter en tant que couple, et cela nécessite des efforts réguliers», déclare-t-elle. Découvrez les règles à appliquer.

un rendez-vous amoureux une fois tous les 7 jours

Si vous suivez la méthode 777, la première étape consiste à organiser un rendez-vous amoureux avec votre partenaire une fois par semaine. Spa, restaurant, cinéma... Toutes les propositions sont bonnes, tant que vous conservez une variété dans les plaisirs. Ce rendez-vous doit s’inscrire dans une logique de rituel, auquel ni vous ni votre partenaire ne doit déroger.

une nuit en amoureux une fois toutes les 7 semaines

Après les sept jours, les sept semaines. Tous les deux mois environ, il est conseillé dans la méthode 777 de passer une nuit avec votre conjoint, en amoureux. Partir très loin n'est pas une obligation, mais il est tout de même recommandé de réserver un hôtel, afin d’être dépaysé, le temps d’une nuit.

Partir pour une escapade tous les 7 mois

Enfin, le dernier point de la règle 777 prévoit d’organiser des vacances ou un long week-end pour une escapade à deux tous les sept mois. La durée de ce séjour doit être supérieur à une nuit, afin de profiter d’un moment plus long passé ensemble.