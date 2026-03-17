Etats-Unis : une université envoie par erreur des lettres d’admission à des étudiants non retenus

Une université américaine a envoyé par erreur une lettre d’admission à 9 étudiants pourtant ajournés, leur laissant croire qu’ils étaient acceptés. Face à l’indignation des familles, l’établissement a finalement accordé une admission provisoire, sous conditions de résultats académiques.

De l’euphorie à la déception, c’est ce qu’ont vécu neuf lycéens. Alors que plusieurs étudiants avaient candidaté à l’Université Brigham Young (BYU), dans l’Utah aux États-Unis, pendant quelques jours, ces étudiants ont cru que leur rêve d’intégrer l’université s’était concrétisé lorsqu’ils ont reçu, le mois dernier, des lettres de félicitations et d’admissions de la part de l’établissement en question, comme le rapporte le média américain KSL.

Mais quelques jours plus tard, le 28 février, l’université a contacté les familles des étudiants pour signaler qu’il s’agissait d’une faute de leur part, invoquant «une erreur malheureuse dans notre système de notification des décisions d’admission».

Des familles en colère

Parmi eux, Owen Johansen, 18 ans, a reçu une notification sur son portail de candidature en ligne, le mois dernier, indiquant qu’il était admis à BYU. «Quand j’ai reçu la lettre, j’étais vraiment content», a-t-il expliqué. Ses parents, anciens étudiants de l’établissement, s’en sont également réjouis.

Alors que lui et sa famille ont célébré la nouvelle, le choc fut brutal, lorsque ce dernier, en consultant les démarches liées à son inscription et à sa recherche de colocation, a découvert qu’il ne figurait pas parmi les admis.

L’expérience aurait été d’autant plus difficile que l’université a d’abord présenté ses excuses aux parents sans contacter directement le jeune homme. Face à la situation, les parents n’ont pas hésité à montrer leur mécontentement. «J’étais très énervée», a confié la mère du jeune homme.

Des conditions à remplir pour valider l’admission

Cette situation n’est pas totalement inédite à BYU. En 2024, le département des soins infirmiers avait déjà envoyé des notifications contradictoires à plusieurs centaines de candidats à cause d’une défaillance technique.

Face à la polémique grandissante, le directeur des admissions de l’université, Chad Johnson, a présenté ses excuses dans une déclaration publique : «Nous sommes sincèrement désolés qu’une erreur malheureuse dans notre système de notification des décisions d’admission ait conduit neuf étudiants potentiels à recevoir par erreur des messages de félicitations pour leur admission».

De plus l’université a également choisi de revenir sur sa décision en acceptant les 9 élèves. Toutefois ces derniers bénéficient seulement d’une admission provisoire. Les étudiants doivent avoir une certaine moyenne minimale au cours du premier semestre pour valider leur inscription définitive.

«Nous sommes reconnaissants que l’école lui ait donné l’opportunité d’y aller et de faire ses preuves», a déclaré le père d’Owen Johansen avant de préciser qu’un administrateur de l’université avait contacté directement son fils pour lui annoncer la nouvelle et pour présenter des excuses.