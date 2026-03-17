Un robot humanoïde arrêté par la police après avoir fait peur à une retraitée dans la rue (vidéo)

Un robot humanoïde a été escorté par la police chinoise après avoir effrayé une femme âgée de 70 ans à Macao. Bouleversée, la retraitée a été transportée à l'hôpital pour faire des examens.

Une improbable histoire qui n'est pas de nature à rassurer les «robotphobes». Un humanoïde a été arrêté dans les rues de Macao (Chine) après une altercation avec une septuagénaire. En effet, une vidéo publiée sur les réseaux sociaux chinois montre la femme âgée en pleine dispute.

Alors qu’elle était au téléphone, le robot s’est placé derrière elle, sans bouger. «Tu me fais peur. Tu peux faire plein de choses, alors pourquoi faire ça ? Tu es fou», a alors lancé la sexagénaire en cantonais, langue traditionnelle du sud de la Chine, sous le regard des autres passants.

Utilisé dans un centre éducatif

Selon le quotidien local Macau Post Daily, le robot a été appréhendé par les forces de l'ordre qui l'ont par la suite ramené à son opérateur.

La police a déclaré qu'«il n’y a pas eu de contact physique» entre la femme et le robot et qu’elle n’a subi aucune blessure lors de l’incident. Néanmoins, la femme a été transportée à l’hôpital par précaution, bouleversée par la scène.

Selon le South China Morning Post, quotidien hongkongais, le robot appartiendrait à un centre éducatif de Macao qui l’utilisait à des fins promotionnelles. Il s’agirait d’un modèle humanoïde bipède compact conçu par la société chinoise Unitree Robotics. Lancé en mai 2024, il se distingue notamment par une grande flexibilité de mouvement. Une machine dont le coût serait estimé à environ 14.000 euros pour un modèle de base