«Chat poisson» : un chaton victime d'une maladie rare fait le buzz sur les réseaux sociaux 

Zoé, une petite chatte errante, est devenue viral sur les réseaux sociaux après avoir contracté un emphysème sous-cutané, une maladie qui l’a fait gonfler, tel un poisson-ballon.

En Californie, un chaton a créé le buzz sur les réseaux sociaux après avoir contracté une maladie rare, qui l’a fait gonfler comme un ballon.

Petite chatte errante, Zoé, désormais surnommée Puff Kitty par les internautes, a été emmenée aux urgences du refuge de Palm Springs après que des sauveteurs ont remarqué qu'elle gonflait, littéralement, sous leurs yeux, à l’image d’un poisson-ballon.

Le Dr Phil Caldwell, directeur médical du refuge, a par la suite expliqué à nos confrères du New York Post que la petite boule de poils souffrait d’un emphysème sous-cutané, à savoir, une affection rare dans laquelle de l’air s’échappe de la trachée et reste emprisonné sous la peau.

En effet, sur les radiographies de la chatte, le docteur a découvert une épaisse couche d'air séparant sa peau de ses muscles. Cette maladie a pu être, selon le vétérinaire, causée par un traumatisme au niveau des voies respiratoires de la chatte.

Zoé, star des réseaux sociaux

Pour sauver Zoé, le Dr Caldwell n’a eu d’autre choix que de la «dégonfler», à l'aide d'une aiguille et d'une seringue, qu’il a insérées dans son cou, sa poitrine et son dos afin d'extraire manuellement l'air emprisonné. «C'est le cas vétérinaire le plus incroyable que j'ai vu depuis longtemps», a déclaré le Dr Caldwell au New York Post.

Depuis l’intervention, les vidéos de Zoé sont devenues virales sur Internet, récoltant des dizaines de milliers de «j'aime» sur Instagram. Au point que le vétérinaire a récemment publié des nouvelles du chaton en ligne, indiquant que Zoe pesait désormais un kilo. «Elle mange comme une championne», a-t-il écrit.

Le refuge a également annoncé la mise en vente d’un t-shirt à l’effigie de Zoe dont tous les bénéfices seront reversés au fonds d’aide du refuge, qui finance les soins d’urgence pour les animaux en détresse.

Zoé est partie en famille d'accueil il y a quelques jours, avec l'espoir de se faire adopter.

Le docteur Caldwell continue de donner régulièrement des nouvelles de la petite chatte, dont les aventures sont toujours à suivre sur le compte Instagram du vétérinaire.