Marquées d'un mystérieux «67», des dizaines de voitures vandalisées dans une petite ville anglaise

Dans l’est de l’Angleterre, de nombreuses voitures ont été vandalisées. Leur point commun ? Elles possédaient toutes le numéro «67» sur leur carrosserie. Excédés par cet acte de vandalisme, les habitants appellent à la raison et à la tolérance.

C’est un phénomène qui a suscité une profonde colère. A Worcester, en Angleterre, de nombreux habitants ont eu la mauvaise surprise de découvrir leur voiture vandalisée.

Mais ici, rien de classique : sur la carrosserie de plusieurs véhicules, une étrange marque a attiré l’attention, un mystérieux «67». En l’espace de trois semaines, des dizaines de voitures ont ainsi été visées par cette gravure énigmatique.

Pour Mark et Heather Stewart, victimes de cette mauvaise blague, la situation ne peut plus durer. «C'est du vandalisme gratuit qui ne profite à personne», s’est exprimé Mark auprès du média britannique Metro.

Viral Gen Z trend behind spate of car vandalism as bemused drivers find '6-7' scratched onto their cars https://t.co/CPeKOpuSEs — Daily Mail (@DailyMail) March 16, 2026

Le couple a dû totalement revoir son budget, dépensant des centaines de livres, afin de faire réparer sa carrosserie. Si les autorités n’ont pas encore réussi à mettre la main sur les auteurs de ces actes, les habitants nourrissent quelques soupçons.

Un groupe d’enfants soupçonné

Pour les habitants de Sebright Avenue et Arundel Drive, il est probable que des enfants soient derrière le coup.

Pour l'un d'eux, cela ne peut en effet être qu’une farce de mauvais goût. «Nous pensons qu'il s'agit d'un groupe d'enfants qui prend ça pour un jeu et qui essaie de voir combien de voitures peuvent être rayées en une seule fois», assure-t-il.

Ces actes pourraient par ailleurs faire référence à une tendance Tiktok apparue en 2025, à la suite de la chanson «Doot Doot (6 7)» de l'artiste Skrilla. Dès lors, de nombreux montages vidéo ont émergé sur les réseaux sociaux mettant en scène des joueurs de basketball en train de danser sur cette musique.

Reste que ce soit un acte de vengeance ou un une simple tendance TikTok, les habitants de Sebright Avenue et Arundel Drive sont bien décidés à retrouver ceux qui sont à l’origine de cette étrange signature.