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Un mélange d’eau de javel et de vinaigre : il veut nettoyer sa salle de bains, 13 pompiers doivent lui porter secours

La victime avait mélangé de l’eau de javel et du vinaigre blanc pour nettoyer sa salle de bains, ignorant que cela pouvait dégager un gaz corrosif. [Adobe Stock / @vanSemenovych]
Par Pauline Lucas
Publié le - Mis à jour le

Ce jeudi 19 mars, un homme de 35 ans a été secouru par les pompiers du Tarn, après avoir présenté des difficultés respiratoires. En cause : il avait mélangé du vinaigre et de l'eau de javel pour nettoyer sa salle de bains. 

Un cocktail toxique. Ce jeudi, peu avant 18 h, les sapeurs-pompiers du Tarn sont intervenus dans l’agglomération d’Albi pour porter secours à un homme, souffrant de graves difficultés respiratoires. 

L'origine de ses maux est surprenante : il avait mélangé de l’eau de javel et du vinaigre blanc dans un pulvérisateur pour nettoyer sa salle de bains, ignorant que cela pouvait dégager un gaz corrosif. 

Ce dernier peut ensuite «provoquer des irritations des yeux et des voies respiratoires, voire des atteintes plus sévères selon l’exposition», ont indiqué les sapeurs-pompiers à La Dépêche du Midi.

13 sapeurs-pompiers mobilisés

Selon cette même source, la victime a été prise en charge par les secours puis évacuée dans un établissement de santé. 

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Cette intervention a nécessité la mobilisation de 13 sapeurs-pompiers et de trois engins. 

Eausalle de bainPompiersSecours

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