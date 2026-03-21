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«Il en a vu de toutes les couleurs» : un renard se cache sur un cargo en Angleterre, traverse l'Atlantique et se retrouve à New York

Les premiers examens indiquent que l’animal était en bonne santé. [Illustration/Charles Jackson/Unsplash]
Par Khalil Rajehi
Publié le - Mis à jour le
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Un renard roux, qui s’est caché discrètement sur un cargo en Angleterre, s’est retrouvé à New York, aux Etats-Unis, après avoir traversé l’Atlantique. Fort heureusement, il est en très bonne santé. 

Il a résisté aux plus de 5.000 kilomètres de traversée. Un renard roux de 2 ans et d’environ 5 kg a été accueilli à la mi-février au Centre de santé animale du zoo du Bronx, à New York, aux Etats-Unis, et pris en charge par des équipes vétérinaires après avoir traversé, discrètement, l’Atlantique à bord d’un cargo. 

Ce mâle s’était en effet caché sur une cargaison dans le port de Southampton, en Angleterre. On ignore toutefois comment l’animal a réussi à monter à bord du navire. Ce qui est sûr, c’est que les employés du port ignoraient en effet qu’un petit être roux était bien au chaud parmi toutes les marchandises. 

«La prochaine fois, nous lui recommanderions d’envisager le Queen Mary 2»

«Le port de Southampton traite de tout, des voitures aux conteneurs en passant par les croisières, mais même nous avons été surpris de découvrir qu'un renard s'était réservé une traversée transatlantique», a indiqué l’Associated British Ports (ABP) Southampton à la BBC.

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«La prochaine fois, nous lui recommanderions d’envisager le Queen Mary 2, qui propose la liaison Southampton-New York avec un confort bien supérieur», a-t-il ajouté. 

Fort heureusement, le renard a résisté aux plus de 5.000 kilomètres de traversée. Les premiers examens indiquent que l’animal était en bonne santé. «Il en a vu de toutes les couleurs mais il semble bien s’acclimater», a réagi Keith Lovett, directeur des programmes animaliers du zoo du Bronx. 

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