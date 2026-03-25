A 81 ans, elle tente de payer sans succès un horodateur et reçoit une amende de 310 euros

Incapable de faire fonctionner un horodateur, une dame âgée a écopé d’une amende pour stationnement illégal à Stratford-upon-Avon (Royaume-Uni). Malgré les menaces d’huissier et les poursuites judiciaires depuis juillet dernier, elle refuse de payer.

Une amende «exorbitante». Krystyna, une retraitée de 81 ans refuse de céder malgré les sept lettres de recouvrement reçues. Elle risque une amende de 270 livres sterling (environ 310 euros) pour stationnement de plus de 10 minutes, temps durant lequel elle essayait de faire fonctionner l’horodateur, sans succès. Elle jure qu'elle ne se laissera pas intimider par «les menaces» de la justice.

Gran fined £270 after being unable to pay at broken parking meter https://t.co/7iwyjCEpq4 — The Sun (@TheSun) March 24, 2026

Elle aurait passé 11 minutes à essayer de faire fonctionner le parcmètre, en vain. Aidée par deux hommes, ils lui ont conseillé de déplacer sa voiture afin de ne pas se faire verbaliser. Malheureusement, dix jours plus tard, Krystyna a reçu une amende de 100 livres (115 euros) pour stationnement illégal au marché de Stratford. Elle soutient qu'elle aurait dépensé des centaines d'euros pour se garer dans ce parking au fil des ans et qu'il ne lui serait pas venu à l'idée de s'y garer sans payer.

Des explications ignorées

Malgré de nombreux courriers adressés à Smart Parking, la société en charge du parking, afin d’expliquer la situation, la retraitée risque aujourd’hui 270 £ soit l’équivalent de 310 euros. Elle a déclaré avoir reçu des lettres d'agences de recouvrement et avoir été menacée de poursuites judiciaires dans le cadre de ce différend en cours. «Je ne me laisserai pas intimider au point de payer une amende de stationnement exorbitante alors que je suis innocente. Je ne céderai pas face à ce genre de personnes. Beaucoup de gens finissent par céder, n'est-ce pas ?», affirme Krystyna.

Smart Parking soutient au Daily Telegraph que les systèmes de l’entreprise peuvent «gérer tous les modes de paiement» après que la retraitée a mentionné ne pas avoir de téléphone sur elle. Ils poursuivent en disant : «Il est important de souligner que, le jour où les faits ont été constatés, tant l'option de paiement en espèces sur les bornes de paiement sur place que l'application RingGo fonctionnaient parfaitement et ont été utilisées par nos clients comme moyen de paiement avant, pendant et après le stationnement de l'automobiliste dans le parking.»

L’entreprise a mis en place une procédure de recours certifiée par la Communauté internationale du stationnement (IPC), que les automobilistes peuvent utiliser pour contester leurs amendes de stationnement en faisant valoir des circonstances atténuantes. «Le recours de l'automobiliste a été rejeté et, comme il n'a pas donné suite, la procédure a ensuite été transformée en procédure de recouvrement de créances.»